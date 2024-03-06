https://ria.ru/20240306/bespilotnik-1931367157.html

Над Воронежской областью сбили еще один беспилотник

Над Воронежской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 06.03.2024

Над Воронежской областью сбили еще один беспилотник

Еще один беспилотный летательный аппарат сбит в небе над Воронежской областью, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T08:54

2024-03-06T08:54

2024-03-06T09:39

специальная военная операция на украине

воронежская область

безопасность

александр гусев (губернатор)

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ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Еще один беспилотный летательный аппарат сбит в небе над Воронежской областью, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале."Над Воронежской областью силами ПВО обнаружен и ликвидирован ещё один БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал", - написал Гусев.По его словам, опасность атаки беспилотными летательными средствами сохраняется.Минобороны РФ подтвердило, что около 08.30 мск средства ПВО перехватили украинский дрон над регионом.

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

воронежская область

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воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор)