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Над Воронежской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 06.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:54 06.03.2024 (обновлено: 09:39 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/bespilotnik-1931367157.html
Над Воронежской областью сбили еще один беспилотник
Над Воронежской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 06.03.2024
Над Воронежской областью сбили еще один беспилотник
Еще один беспилотный летательный аппарат сбит в небе над Воронежской областью, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T08:54
2024-03-06T09:39
специальная военная операция на украине
воронежская область
безопасность
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Еще один беспилотный летательный аппарат сбит в небе над Воронежской областью, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале."Над Воронежской областью силами ПВО обнаружен и ликвидирован ещё один БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал", - написал Гусев.По его словам, опасность атаки беспилотными летательными средствами сохраняется.Минобороны РФ подтвердило, что около 08.30 мск средства ПВО перехватили украинский дрон над регионом.
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
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воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Безопасность, Александр Гусев (губернатор)
Над Воронежской областью сбили еще один беспилотник

Гусев: силы ПВО сбили еще один беспилотник над Воронежской областью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Еще один беспилотный летательный аппарат сбит в небе над Воронежской областью, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.
"Над Воронежской областью силами ПВО обнаружен и ликвидирован ещё один БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал", - написал Гусев.
По его словам, опасность атаки беспилотными летательными средствами сохраняется.
Минобороны РФ подтвердило, что около 08.30 мск средства ПВО перехватили украинский дрон над регионом.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьБезопасностьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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