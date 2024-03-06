https://ria.ru/20240306/berezkin-1931210488.html

Илья Березкин: выборы – это площадка для общения между соседями и друзьями

Илья Березкин: выборы – это площадка для общения между соседями и друзьями - РИА Новости, 06.03.2024

Илья Березкин: выборы – это площадка для общения между соседями и друзьями

Председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин рассказал в интервью РИА Новости о нововведениях текущей избирательной кампании, об опыте... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T11:00

2024-03-06T11:00

2024-03-06T11:00

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илья березкин (председатель избирательной комиссии московской области )

московская область (подмосковье)

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Председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин рассказал в интервью РИА Новости о нововведениях текущей избирательной кампании, об опыте голосования предыдущих лет, о работе общественных наблюдателей и адресном информировании, а также о личном отношении к избирателям, приходящим голосовать в костюмах Чебурашек. Беседовала Анастасия Коноплянкина.— Какие практики избирательной кампании 2023 года в Подмосковье перейдут на выборы президента 2024 года? Какие нововведения планируются?— В первую очередь стоит отметить, что технологии, которые входят в том числе в избирательный процесс, действительно, совершенствуются с каждым годом. Но это не говорит о том, что мы отказываемся от каких-то традиционных форм голосования, а скорее прирастаем новыми возможностями. Это важно, потому что так или иначе это увеличивает количество вовлеченных в избирательный процесс жителей Подмосковья.И, если говорить о традициях, то по-прежнему продолжает жить и показывать свою эффективность система "Мобильный избиратель", которой без малого уже шесть лет. Это возможность проголосовать на удобном участке, независимо от места регистрации. Также мы продолжаем организовывать избирательные участки в местах временного пребывания людей – это больницы, аэропорты, воинские части и предприятия. На выборах президента России в Подмосковье будет 57 таких участков. Также будет возможность проголосовать и на удаленных территориях, с которыми пока затруднено транспортное сообщение. По сути, это будут передвижные пункты для голосования — оборудованный автобус или шатер, в которых разместится все необходимое для организации голосования.Из новых практик, это, конечно же, внедрение цифровых технологий в избирательный процесс, а конкретно дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Его в Подмосковье мы впервые реализовали в 2023 году на выборах губернатора Московской области. Тогда оно показало свою востребованность, и в текущем году этот опыт перешел на выборы президента России.Самые последние нововведения – это, разумеется, адресное информирование населения о выборах, кандидатах, формах голосования — проект "ИнформУИК". Адресное информирование подразумевает личный контакт наших информаторов с избирателями, чтобы каждый мог получить максимально полную и подробную информацию о предстоящих выборах.— Вы рассказали о том, что в период прошлой избирательной кампании система ДЭГ себя хорошо зарекомендовала, как вы считаете, увеличится ли в этом году количество избирателей в Подмосковье, желающих проголосовать дистанционно? Могли бы вы составить портрет такого избирателя? И в какой форме планируете проголосовать лично вы?— Да, действительно, ДЭГ показывает себя как система, которая приходится по душе ряду избирателей. Для сравнения. На выборах губернатора Московской области, когда ДЭГ только появился, возможностью проголосовать таким образом планировало воспользоваться 7,38% избирателей. То есть они подали свои заявления через портал госуслуг. В нынешней же кампании по выборам президента на текущий момент подано уже 10,45% от общей численности избирателей Подмосковья, что почти в 1,5 раза больше. Это говорит о росте интереса к ДЭГ однозначно. А вот воспользуются ли этим правом наши избиратели, мы однозначно сказать не можем, поскольку это закрытая для избирательной системы информация – персональные данные. Именно поэтому и составить точный портрет такого избирателя невозможно. Скорее всего, это уверенные пользователи ПК, которые чаще остальных пользуются услугами интернет-сервисов.Лично я воспользовался возможностью проголосовать через ДЭГ в прошлый раз, но на этих выборах планирую это сделать на избирательном участке, чтобы прочувствовать ту самую атмосферу, которую, увы, невозможно ощутить в дистанционном онлайн-формате.— Расскажите, как будет организована работа общественных наблюдателей в Подмосковье, когда она начнется? Кто еще будет отвечать за порядок и гарантировать прозрачность выборов непосредственно на избирательных участках региона?— Уверен, что с задачей соблюдения порядка на выборах отлично справятся правоохранительные органы, представители которых будут дежурить на каждом избирательном участке. Также помощь нам уже второй раз подряд оказывает ЦУР (Центр управления регионом – ред.) и система видеонаблюдения "Безопасный регион". Благодаря ей, и у нас, и у наблюдателей есть возможность в режиме реального времени следить за тем, что происходит внутри избирательных участков, а также на территориях возле них.Сама же работа общественных наблюдателей уже традиционно будет курироваться Общественной палатой Московской области. Следить за всем процессом наблюдатели смогут лично на участках, а также же через систему видеонаблюдения в ЦОНе (Центре общественного наблюдения – ред.), который начнет свою работу с 15 марта.Планируется, что в Подмосковье обеспечивать прозрачность и легитимность выборов президента, по данным Общественной палаты Московской области, будет около 12 тысяч общественных наблюдателей.— Как и где будет организована работа ситуационного центра в текущем году?— Центр общественного наблюдения уже по традиции будет открыт в Одинцово на базе волейбольного центра силами Общественной палаты Подмосковья. Он будет работать в дни голосования с 15 по 17 марта в круглосуточном режиме. Там будет организована работа различных общественных мониторинговых групп и наблюдателей, как от кандидатов, так и от политических партий.— Как сейчас проходит адресное информирование избирателей в Подмосковье, в чем его значимость? Сколько жителей региона уже встретили информаторов на сегодняшний день?— Признаться честно, адресное информирование в Московской области проходит даже лучше, чем мы предполагали. За две недели работы, если говорить о данных на 1 марта 2024 года, нашим информаторам, которых в Подмосковье 15 876 человек, удалось пройти 3 237 834 адреса – это 97% от общего объема. Избиратели охотно открывали двери, и мы знаем, что даже предлагали нашим информаторам горячий чай. Так, почти 62% избирателям информаторы смогли лично рассказать о месте, времени и способах голосования.Избиратели же в свою очередь делились своими планами относительно выборов — планируют ли они принять участие в голосовании и в какой форме. И по данным нашего опроса выяснилось, что почти 73% избирателей планируют принять участие в голосовании с 15 по 17 марта 2024 года. Из их числа 73% хотят проголосовать на избирательных участках, 4% — на дому, почти 1,5% через сервис "Мобильный избиратель" по месту нахождения и 16% планируют проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования.— Что делать, если гражданин проживает в Подмосковье, но не имеет регистрации по месту жительства? Где проголосовать на выборах?— Это как раз одна из тех традиционных форм голосования, интерес к которой не пропадает вот уже шесть лет. Это система "Мобильный избиратель". Она позволяет избирателю проголосовать там, где ему удобно, вне зависимости от регистрации. На данный момент жители Подмосковья подали 103722 заявлений о голосовании по месту нахождения.Но в рамках этой избирательной кампании мы пошли еще дальше и развернули в Подмосковье пункты приема заявлений избирателей, проживающих в СНТ и апартаментах. Таких микрорайонов в Московской области сейчас довольно много, и жильцы либо еще не успели оформить прописку, либо проживают в жилых комплексах, чьи помещения являются апартаментами. Наши территориальные комиссии помогли избирателям с подачей заявлений, и теперь эти жители смогут абсолютно законно принять участие в выборах президента России. — Как вы относитесь к тому, что на избирательные участки люди приходят в костюмах Чебурашек, медведей, единорогов (из практики 2023 года) и так далее?— Позитивно отношусь. Поясню: выборы – это важное событие, это праздник, на который приходят семьями и, конечно же, детям такие "Чебурашки" очень нравятся. А еще выборы – это площадка для общения и обмена мнениями между соседями и друзьями как во всей стране, так и в каждом городе или районе. И то, как отмечается это событие – вопрос смелости, креатива и возможностей наших организаторов выборов и избирателей.

https://ria.ru/20240305/deg-1931208204.html

https://ria.ru/20240305/vybory-1931169761.html

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

https://ria.ru/20240220/gosuslugi-1928593963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью - авторы, интервью, россия, политика, выборы президента рф, илья березкин (председатель избирательной комиссии московской области ), московская область (подмосковье)