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Пекари Башкирии испекли для участников СВО 1,2 тыс вак-беляшей и пирожных - РИА Новости, 06.03.2024
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12:53 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/belyashi-1931437398.html
Пекари Башкирии испекли для участников СВО 1,2 тыс вак-беляшей и пирожных
Пекари Башкирии испекли для участников СВО 1,2 тыс вак-беляшей и пирожных - РИА Новости, 06.03.2024
Пекари Башкирии испекли для участников СВО 1,2 тыс вак-беляшей и пирожных
Пекари из башкирского Нефтекамска испекли 1,2 тысячи национальных вак-беляшей и пирожных "Муравейник" для участников спецоперации, сообщили в правительстве... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:53
2024-03-06T12:53
надежные люди
нефтекамск
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УФА, 6 мар – РИА Новости. Пекари из башкирского Нефтекамска испекли 1,2 тысячи национальных вак-беляшей и пирожных "Муравейник" для участников спецоперации, сообщили в правительстве региона. "Люди по всей стране объединяются для помощи и поддержки российской армии, участвующей в специальной военной операции. Так, организатор питания в школьных столовых города Нефтекамска индивидуальный предприниматель Зинифа Умурбаева отправила для бойцов в зону СВО национальную выпечку - по 600 сытных вак-беляшей и пирожных "Муравейник", - сообщает пресс-служба регионального правительства. По данным пресс-службы, мясные пироги и десерты замораживают и достают перед самой отправкой. Благодаря этому, выпечка за несколько дней, проведенных в дороге, не успевает испортиться. "Это лишь малая часть, что мы можем сделать для них, чтобы они почувствовали кусочек домашнего уюта, тепла. Желаем нашим бойцам скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми", - приводятся слова Умурбаевой. Власти региона рассказали, что в прошлом году для бойцов в зону спецоперации сотрудники организации школьного питания отправляли вкусные и ароматные пироги. "Бойцам очень понравилось. Они писали хорошие отзывы, отметили, что вкусно и по-домашнему. Мы стараемся для наших солдат. Ждем их с нетерпением", - цитирует пресс-служба повара Алсу Дильмиеву.
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нефтекамск
Надежные люди, Нефтекамск

Пекари Башкирии испекли для участников СВО 1,2 тыс вак-беляшей и пирожных

© Фото : Пресс-служба правительства Республики БашкортостанПекари Башкирии испекли для участников спецоперации 1,2 тысяч вак-беляшей и пирожных
Пекари Башкирии испекли для участников спецоперации 1,2 тысяч вак-беляшей и пирожных - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Республики Башкортостан
Пекари Башкирии испекли для участников спецоперации 1,2 тысяч вак-беляшей и пирожных
Читать ria.ru в
УФА, 6 мар – РИА Новости. Пекари из башкирского Нефтекамска испекли 1,2 тысячи национальных вак-беляшей и пирожных "Муравейник" для участников спецоперации, сообщили в правительстве региона.
"Люди по всей стране объединяются для помощи и поддержки российской армии, участвующей в специальной военной операции. Так, организатор питания в школьных столовых города Нефтекамска индивидуальный предприниматель Зинифа Умурбаева отправила для бойцов в зону СВО национальную выпечку - по 600 сытных вак-беляшей и пирожных "Муравейник", - сообщает пресс-служба регионального правительства.
© Фото : Пресс-служба правительства Республики БашкортостанПекари Башкирии испекли для участников спецоперации 1,2 тысяч вак-беляшей и пирожных
Пекари Башкирии испекли для участников спецоперации 1,2 тысяч вак-беляшей и пирожных - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Республики Башкортостан
Пекари Башкирии испекли для участников спецоперации 1,2 тысяч вак-беляшей и пирожных
По данным пресс-службы, мясные пироги и десерты замораживают и достают перед самой отправкой. Благодаря этому, выпечка за несколько дней, проведенных в дороге, не успевает испортиться.
"Это лишь малая часть, что мы можем сделать для них, чтобы они почувствовали кусочек домашнего уюта, тепла. Желаем нашим бойцам скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми", - приводятся слова Умурбаевой.
Власти региона рассказали, что в прошлом году для бойцов в зону спецоперации сотрудники организации школьного питания отправляли вкусные и ароматные пироги. "Бойцам очень понравилось. Они писали хорошие отзывы, отметили, что вкусно и по-домашнему. Мы стараемся для наших солдат. Ждем их с нетерпением", - цитирует пресс-служба повара Алсу Дильмиеву.
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Надежные людиНефтекамск
 
 
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