https://ria.ru/20240306/belogorovka-1931437764.html
Кадыров рассказал о взятии мелового завода в Белогоровке
Кадыров рассказал о взятии мелового завода в Белогоровке - РИА Новости, 06.03.2024
Кадыров рассказал о взятии мелового завода в Белогоровке
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что меловой завод в поселке Белогоровка в ЛНР взят под контроль российскими войсками. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:56
2024-03-06T12:56
2024-03-06T12:59
специальная военная операция на украине
безопасность
рамзан кадыров
луганская народная республика
россия
чеченская республика (чечня)
вооруженные силы рф
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ГРОЗНЫЙ, 6 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что меловой завод в поселке Белогоровка в ЛНР взят под контроль российскими войсками. "Обстановка в Белогоровке. Оперативную информацию из эпицентра боевых действий докладывает… "Аид", командир знаменитой группы спецназа "Ахмат". За прошедшие сутки в рамках поддержки наступления соединений 2-го армейского корпуса ВС РФ группа "Аида" с помощью сбросов, ФПВ-дронов и снайперской тройкой ликвидировала 17 военнослужащих ВСУ. Кроме того, уничтожено 12 укрепрайонов, 2 пулеметные точки, 7 позиций на белой горе, в том числе лабиринт и норы. Сам меловой завод находится под контролем наших войск", - написал Кадыров. Он добавил, что идут бои за меловой карьер. В начале мая 2023 года помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что российские войска зашли в промзону мелового производства в Белогоровке, шли бои за поселок и в его окрестностях. В феврале 2024 года подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что "в ходе активных боевых действий в районе населенного пункта Белогоровка противник на позициях возле мелового карьера понес значительные потери, снизив свой боевой потенциал".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Рамзан Кадыров, Луганская Народная Республика, Россия, Чеченская республика (Чечня), Вооруженные силы РФ
Кадыров рассказал о взятии мелового завода в Белогоровке
Кадыров: российские войска взяли под контроль меловой завод в Белогоровке в ЛНР