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Кадыров рассказал о взятии мелового завода в Белогоровке - РИА Новости, 06.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:56 06.03.2024 (обновлено: 12:59 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/belogorovka-1931437764.html
Кадыров рассказал о взятии мелового завода в Белогоровке
Кадыров рассказал о взятии мелового завода в Белогоровке - РИА Новости, 06.03.2024
Кадыров рассказал о взятии мелового завода в Белогоровке
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что меловой завод в поселке Белогоровка в ЛНР взят под контроль российскими войсками. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:56
2024-03-06T12:59
специальная военная операция на украине
безопасность
рамзан кадыров
луганская народная республика
россия
чеченская республика (чечня)
вооруженные силы рф
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ГРОЗНЫЙ, 6 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что меловой завод в поселке Белогоровка в ЛНР взят под контроль российскими войсками. "Обстановка в Белогоровке. Оперативную информацию из эпицентра боевых действий докладывает… "Аид", командир знаменитой группы спецназа "Ахмат". За прошедшие сутки в рамках поддержки наступления соединений 2-го армейского корпуса ВС РФ группа "Аида" с помощью сбросов, ФПВ-дронов и снайперской тройкой ликвидировала 17 военнослужащих ВСУ. Кроме того, уничтожено 12 укрепрайонов, 2 пулеметные точки, 7 позиций на белой горе, в том числе лабиринт и норы. Сам меловой завод находится под контролем наших войск", - написал Кадыров. Он добавил, что идут бои за меловой карьер. В начале мая 2023 года помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что российские войска зашли в промзону мелового производства в Белогоровке, шли бои за поселок и в его окрестностях. В феврале 2024 года подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что "в ходе активных боевых действий в районе населенного пункта Белогоровка противник на позициях возле мелового карьера понес значительные потери, снизив свой боевой потенциал".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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безопасность, рамзан кадыров, луганская народная республика, россия, чеченская республика (чечня), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Рамзан Кадыров, Луганская Народная Республика, Россия, Чеченская республика (Чечня), Вооруженные силы РФ
Кадыров рассказал о взятии мелового завода в Белогоровке

Кадыров: российские войска взяли под контроль меловой завод в Белогоровке в ЛНР

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоевая машина пехоты в ЛНР
Боевая машина пехоты в ЛНР - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боевая машина пехоты в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 6 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что меловой завод в поселке Белогоровка в ЛНР взят под контроль российскими войсками.
"Обстановка в Белогоровке. Оперативную информацию из эпицентра боевых действий докладывает… "Аид", командир знаменитой группы спецназа "Ахмат". За прошедшие сутки в рамках поддержки наступления соединений 2-го армейского корпуса ВС РФ группа "Аида" с помощью сбросов, ФПВ-дронов и снайперской тройкой ликвидировала 17 военнослужащих ВСУ. Кроме того, уничтожено 12 укрепрайонов, 2 пулеметные точки, 7 позиций на белой горе, в том числе лабиринт и норы. Сам меловой завод находится под контролем наших войск", - написал Кадыров. Он добавил, что идут бои за меловой карьер.
В начале мая 2023 года помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что российские войска зашли в промзону мелового производства в Белогоровке, шли бои за поселок и в его окрестностях.
В феврале 2024 года подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что "в ходе активных боевых действий в районе населенного пункта Белогоровка противник на позициях возле мелового карьера понес значительные потери, снизив свой боевой потенциал".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРамзан КадыровЛуганская Народная РеспубликаРоссияЧеченская республика (Чечня)Вооруженные силы РФ
 
 
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