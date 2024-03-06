https://ria.ru/20240306/belogorovka-1931437764.html

Кадыров рассказал о взятии мелового завода в Белогоровке

Кадыров рассказал о взятии мелового завода в Белогоровке - РИА Новости, 06.03.2024

Кадыров рассказал о взятии мелового завода в Белогоровке

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что меловой завод в поселке Белогоровка в ЛНР взят под контроль российскими войсками. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T12:56

2024-03-06T12:56

2024-03-06T12:59

специальная военная операция на украине

безопасность

рамзан кадыров

луганская народная республика

россия

чеченская республика (чечня)

вооруженные силы рф

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ГРОЗНЫЙ, 6 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что меловой завод в поселке Белогоровка в ЛНР взят под контроль российскими войсками. "Обстановка в Белогоровке. Оперативную информацию из эпицентра боевых действий докладывает… "Аид", командир знаменитой группы спецназа "Ахмат". За прошедшие сутки в рамках поддержки наступления соединений 2-го армейского корпуса ВС РФ группа "Аида" с помощью сбросов, ФПВ-дронов и снайперской тройкой ликвидировала 17 военнослужащих ВСУ. Кроме того, уничтожено 12 укрепрайонов, 2 пулеметные точки, 7 позиций на белой горе, в том числе лабиринт и норы. Сам меловой завод находится под контролем наших войск", - написал Кадыров. Он добавил, что идут бои за меловой карьер. В начале мая 2023 года помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что российские войска зашли в промзону мелового производства в Белогоровке, шли бои за поселок и в его окрестностях. В феврале 2024 года подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что "в ходе активных боевых действий в районе населенного пункта Белогоровка противник на позициях возле мелового карьера понес значительные потери, снизив свой боевой потенциал".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

безопасность, рамзан кадыров, луганская народная республика, россия, чеченская республика (чечня), вооруженные силы рф