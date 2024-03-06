https://ria.ru/20240306/bayden-1931516222.html

Байден не заметит отсутствия Зеленской и Навальной, заявил Медведев

Байден не заметит отсутствия Зеленской и Навальной, заявил Медведев - РИА Новости, 06.03.2024

Байден не заметит отсутствия Зеленской и Навальной, заявил Медведев

Президент США Джо Байден не помнит, кто такие Елена Зеленская и Юлия Навальная, их отказ посетить его выступление в конгрессе 7 марта остался для него... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:38

2024-03-06T16:38

2024-03-06T17:38

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден не помнит, кто такие Елена Зеленская и Юлия Навальная, их отказ посетить его выступление в конгрессе 7 марта остался для него незамеченным, считает в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Как ранее сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники, супруга Владимира Зеленского Елена отклонила приглашение Белого дома посетить выступление президента США Джо Байдена в конгрессе 7 марта, по данным издания, дискомфорт у украинцев вызвало потенциальное присутствие на данном мероприятии вдовы Алексея Навального Юлии. При этом ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила приглашение вдовы Навального на выступление Байдена, а также заявила, что та не сможет присутствовать на данном мероприятии. "Самое прикольное в том, что дед ничего и не заметил. Он не помнит ни того, кто эти жёны/вдовы, ни того, кто их мужья", - написал Медведев. Он добавил, что данный факт не помешает президенту США на следующий день "объявить нации, что он провёл незабываемую ночь в прекрасной компании".

https://ria.ru/20240222/rossiya-1928938856.html

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Кирилл Волков

в мире, сша, россия, украина, юлия навальная, дмитрий медведев, джо байден, елена зеленская