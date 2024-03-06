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Тверская область передала три автомобиля бойцам в зону спецоперации - РИА Новости, 06.03.2024
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17:33 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/avtomobili-1931537067.html
Тверская область передала три автомобиля бойцам в зону спецоперации
Тверская область передала три автомобиля бойцам в зону спецоперации - РИА Новости, 06.03.2024
Тверская область передала три автомобиля бойцам в зону спецоперации
Три автомобиля и медикаменты направила Тверская область бойцам, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T17:33
2024-03-06T17:33
надежные люди
тверская область
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РЯЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Три автомобиля и медикаменты направила Тверская область бойцам, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба правительства региона. "Тверская область направила в зону специальной военной операции очередной гуманитарный груз. В него вошли автомобили и медикаменты", - говорится в сообщении. Отмечается, что гуманитарный груз сформирован общественно полезным фондом тверских добровольцев при участии ООО "Тверьспецавтохозяйство" и при поддержке правительства региона. Автомобиль "Нива" будет передан танковому батальону "Волга", также направлены "Соболь" для второго армейского корпуса и УАЗ для выполнения боевых задач в районе населенного пункта Крынки, уточняет пресс-служба. Подчеркивается, что с начала специальной военной операции волонтерскими организациями, региональным правительством, предприятиями и гражданами собрано и отправлено на передовую более 800 тонн помощи – это снаряжение, обмундирование, стройматериалы. Кроме того, в зону СВО направлены автомобили скорой медицинской помощи и другая техника.
https://ria.ru/20240228/svo-1930044942.html
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тверская область
Надежные люди, Тверская область

Тверская область передала три автомобиля бойцам в зону спецоперации

© Фото : Правительство Тверской областиАвтомобиль, переданный бойцам в зону СВО из Тверской области
Автомобиль, переданный бойцам в зону СВО из Тверской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : Правительство Тверской области
Автомобиль, переданный бойцам в зону СВО из Тверской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Три автомобиля и медикаменты направила Тверская область бойцам, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Тверская область направила в зону специальной военной операции очередной гуманитарный груз. В него вошли автомобили и медикаменты", - говорится в сообщении.
© Фото : Правительство Тверской областиАвтомобиль, переданный бойцам в зону СВО из Тверской области
Автомобиль, переданный бойцам в зону СВО из Тверской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : Правительство Тверской области
Автомобиль, переданный бойцам в зону СВО из Тверской области
Отмечается, что гуманитарный груз сформирован общественно полезным фондом тверских добровольцев при участии ООО "Тверьспецавтохозяйство" и при поддержке правительства региона.
Автомобиль "Нива" будет передан танковому батальону "Волга", также направлены "Соболь" для второго армейского корпуса и УАЗ для выполнения боевых задач в районе населенного пункта Крынки, уточняет пресс-служба.
Подчеркивается, что с начала специальной военной операции волонтерскими организациями, региональным правительством, предприятиями и гражданами собрано и отправлено на передовую более 800 тонн помощи – это снаряжение, обмундирование, стройматериалы. Кроме того, в зону СВО направлены автомобили скорой медицинской помощи и другая техника.
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Надежные людиТверская область
 
 
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