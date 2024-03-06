https://ria.ru/20240306/avtomobili-1931537067.html

Тверская область передала три автомобиля бойцам в зону спецоперации

Тверская область передала три автомобиля бойцам в зону спецоперации - РИА Новости, 06.03.2024

Тверская область передала три автомобиля бойцам в зону спецоперации

Три автомобиля и медикаменты направила Тверская область бойцам, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T17:33

2024-03-06T17:33

2024-03-06T17:33

надежные люди

тверская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931534907_0:75:1300:806_1920x0_80_0_0_5fde31015509de8c9f459a49872fe987.jpg

РЯЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Три автомобиля и медикаменты направила Тверская область бойцам, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба правительства региона. "Тверская область направила в зону специальной военной операции очередной гуманитарный груз. В него вошли автомобили и медикаменты", - говорится в сообщении. Отмечается, что гуманитарный груз сформирован общественно полезным фондом тверских добровольцев при участии ООО "Тверьспецавтохозяйство" и при поддержке правительства региона. Автомобиль "Нива" будет передан танковому батальону "Волга", также направлены "Соболь" для второго армейского корпуса и УАЗ для выполнения боевых задач в районе населенного пункта Крынки, уточняет пресс-служба. Подчеркивается, что с начала специальной военной операции волонтерскими организациями, региональным правительством, предприятиями и гражданами собрано и отправлено на передовую более 800 тонн помощи – это снаряжение, обмундирование, стройматериалы. Кроме того, в зону СВО направлены автомобили скорой медицинской помощи и другая техника.

https://ria.ru/20240228/svo-1930044942.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тверская область