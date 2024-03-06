https://ria.ru/20240306/avdeevka-1931357199.html

Пушилин рассказал об оставшихся жителях в Авдеевке

Пушилин рассказал об оставшихся жителях в Авдеевке - РИА Новости, 06.03.2024

Пушилин рассказал об оставшихся жителях в Авдеевке

Несколько сотен жителей остаются в освобожденной российскими войсками Авдеевке Донецкой Народной Республики, ВСУ обстреливают населенный пункт, в том числе... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T06:10

2024-03-06T06:10

2024-03-06T06:10

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

александр сырский

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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Несколько сотен жителей остаются в освобожденной российскими войсками Авдеевке Донецкой Народной Республики, ВСУ обстреливают населенный пункт, в том числе используя беспилотники, заявил РИА Новости на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) глава ДНР Денис Пушилин. "Сколько людей еще остается, точную цифру не назову. По нашим оценкам, еще несколько сотен остается в городе. Но на данный момент уже вывезено в ПВР из Авдеевки 177 человек. Больше половины из них после получения всей необходимой помощи, консультаций по поводу подачи документов на российское гражданство и прочее отправились к своим родственникам. У многих родственники в наших городах, что абсолютно очевидно", - сказал Пушилин. Он отметил, что Авдеевка еще обстреливается. "Противники используют беспилотники, в том числе и FPV. Поэтому ситуацию назвать полностью безопасной в Авдеевке пока не представляется возможным", - уточнил глава ДНР. Авдеевка – северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931352681.html

авдеевка

россия

донецкая народная республика

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авдеевка, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), александр сырский, вооруженные силы рф, безопасность, всемирный фестиваль молодежи — 2024