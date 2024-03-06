Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал об оставшихся жителях в Авдеевке - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:10 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/avdeevka-1931357199.html
Пушилин рассказал об оставшихся жителях в Авдеевке
Пушилин рассказал об оставшихся жителях в Авдеевке - РИА Новости, 06.03.2024
Пушилин рассказал об оставшихся жителях в Авдеевке
Несколько сотен жителей остаются в освобожденной российскими войсками Авдеевке Донецкой Народной Республики, ВСУ обстреливают населенный пункт, в том числе... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T06:10
2024-03-06T06:10
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
александр сырский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929130684_0:363:2996:2048_1920x0_80_0_0_71ef3f0ce8111566f79d67b66692fb42.jpg
СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Несколько сотен жителей остаются в освобожденной российскими войсками Авдеевке Донецкой Народной Республики, ВСУ обстреливают населенный пункт, в том числе используя беспилотники, заявил РИА Новости на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) глава ДНР Денис Пушилин. "Сколько людей еще остается, точную цифру не назову. По нашим оценкам, еще несколько сотен остается в городе. Но на данный момент уже вывезено в ПВР из Авдеевки 177 человек. Больше половины из них после получения всей необходимой помощи, консультаций по поводу подачи документов на российское гражданство и прочее отправились к своим родственникам. У многих родственники в наших городах, что абсолютно очевидно", - сказал Пушилин. Он отметил, что Авдеевка еще обстреливается. "Противники используют беспилотники, в том числе и FPV. Поэтому ситуацию назвать полностью безопасной в Авдеевке пока не представляется возможным", - уточнил глава ДНР. Авдеевка – северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931352681.html
авдеевка
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929130684_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_a9eb76677a91773f040034aa27fa1a99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авдеевка, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), александр сырский, вооруженные силы рф, безопасность, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Александр Сырский, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Пушилин рассказал об оставшихся жителях в Авдеевке

Пушилин: несколько сотен жителей остаются в освобожденной Авдеевке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Несколько сотен жителей остаются в освобожденной российскими войсками Авдеевке Донецкой Народной Республики, ВСУ обстреливают населенный пункт, в том числе используя беспилотники, заявил РИА Новости на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) глава ДНР Денис Пушилин.
"Сколько людей еще остается, точную цифру не назову. По нашим оценкам, еще несколько сотен остается в городе. Но на данный момент уже вывезено в ПВР из Авдеевки 177 человек. Больше половины из них после получения всей необходимой помощи, консультаций по поводу подачи документов на российское гражданство и прочее отправились к своим родственникам. У многих родственники в наших городах, что абсолютно очевидно", - сказал Пушилин.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Балицкий выразил надежду на скорое освобождение всей Запорожской области
04:02
Он отметил, что Авдеевка еще обстреливается. "Противники используют беспилотники, в том числе и FPV. Поэтому ситуацию назвать полностью безопасной в Авдеевке пока не представляется возможным", - уточнил глава ДНР.
Авдеевка – северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Шествие с флагами, встречи и танцы: Всемирный фестиваль молодежи
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.

Участники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
1 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.

Участники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.

Участница Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 18
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает с лекцией Географические и стратегические границы в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров встречается с участниками Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.

Участники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.

Участницы Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Участники фестиваля, приехавшие из Китая.

Участники фестиваля из Китая во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Участники фестиваля, приехавшие из Китая.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 18
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".

Сценарист VR-проекта Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов Руслан Жигалов выступает на мастер-классе РИА Новости Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
10 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.

Кинорежиссер, музыкант Эмир Кустурица выступает на встрече Удивительный мир Эмира Кустурицы: творчество, взгляды, жизнь в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
11 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Некоторые участники любят и умеют танцевать.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Некоторые участники любят и умеют танцевать.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.

Участники фестиваля из Швеции во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.

Участники фестиваля из Приднестровья во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
15 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.

Участники фестиваля из ЛНР во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
16 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".

Участники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
17 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
18 из 18

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
1 из 18

Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 18

Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 18

Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 18

На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 18

Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 18

Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 18

В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 18

Участники фестиваля, приехавшие из Китая.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 18

РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
10 из 18

На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
11 из 18

Некоторые участники любят и умеют танцевать.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 18

Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 18

По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 18

Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
15 из 18

Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
16 из 18

На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
17 из 18

В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
18 из 18
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Александр СырскийВооруженные силы РФБезопасностьВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала