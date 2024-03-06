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Жители обрушившегося дома в Астрахани начали получать компенсации - РИА Новости, 06.03.2024
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Астраханская область
Астраханская область
 
10:48 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/astrakhan-1931392659.html
Жители обрушившегося дома в Астрахани начали получать компенсации
Жители обрушившегося дома в Астрахани начали получать компенсации - РИА Новости, 06.03.2024
Жители обрушившегося дома в Астрахани начали получать компенсации
Жители дома на Вокзальной площади в Астрахани, частично обрушившегося в ноябре прошлого года, начали получать компенсации за квартиры, сообщает администрация... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T10:48
2024-03-06T10:48
астраханская область
астрахань
игорь бабушкин
жилье
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мар - РИА Новости. Жители дома на Вокзальной площади в Астрахани, частично обрушившегося в ноябре прошлого года, начали получать компенсации за квартиры, сообщает администрация губернатора Астраханской области. "Первые дни весны ознаменовались для жильцов обрушенной пятиэтажки на площади Вокзальной хорошей новостью: по ранее поданным астраханцами заявлениям на указанные ими счета начали производить выплаты за утраченное жилье", - говорится в сообщении. Общая сумма выплат - более 120 миллионов рублей. Как уточнил губернатор области Игорь Бабушкин, который принял решение о компенсации, для организации максимальной помощи пострадавшим были внесены изменения в региональное законодательство. "Это заняло время, но позволило нам значительно увеличить размер компенсаций и выплачивать их всем собственникам без исключения. Если бы мы применяли федеральную методику расчета, то часть пострадавших на выплату не смогла бы претендовать, так как имеют в собственности не одно жилье", - отметил Бабушкин. В целом пострадавшими в чрезвычайной ситуации в ноябре 2023 года признаны 78 семей. Десять из них до сих пор не обратились в министерство строительства и ЖКХ Астраханской области с заявлением о компенсации. Все остальные необходимые процедуры прошли. Специально созданная комиссия по определению ущерба оценила имущество и утраченную жилую площадь и, согласно оценке, назначила денежные компенсации. Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов жилого пятиэтажного дома. Один человек погиб. По предварительным данным следствия, обрушение произошло при строительно-ремонтных работах в одной из квартир, в результате которых были повреждены несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества. Комиссия приняла решение о сносе дома.
https://ria.ru/20231130/polikliniki-1912966139.html
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астрахань, игорь бабушкин, жилье
Астраханская область, Астрахань, Игорь Бабушкин, Жилье

Жители обрушившегося дома в Астрахани начали получать компенсации

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖенщина производит снятие новых купюр
Женщина производит снятие новых купюр - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мар - РИА Новости. Жители дома на Вокзальной площади в Астрахани, частично обрушившегося в ноябре прошлого года, начали получать компенсации за квартиры, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
"Первые дни весны ознаменовались для жильцов обрушенной пятиэтажки на площади Вокзальной хорошей новостью: по ранее поданным астраханцами заявлениям на указанные ими счета начали производить выплаты за утраченное жилье", - говорится в сообщении. Общая сумма выплат - более 120 миллионов рублей.
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Как уточнил губернатор области Игорь Бабушкин, который принял решение о компенсации, для организации максимальной помощи пострадавшим были внесены изменения в региональное законодательство. "Это заняло время, но позволило нам значительно увеличить размер компенсаций и выплачивать их всем собственникам без исключения. Если бы мы применяли федеральную методику расчета, то часть пострадавших на выплату не смогла бы претендовать, так как имеют в собственности не одно жилье", - отметил Бабушкин.
В целом пострадавшими в чрезвычайной ситуации в ноябре 2023 года признаны 78 семей. Десять из них до сих пор не обратились в министерство строительства и ЖКХ Астраханской области с заявлением о компенсации. Все остальные необходимые процедуры прошли. Специально созданная комиссия по определению ущерба оценила имущество и утраченную жилую площадь и, согласно оценке, назначила денежные компенсации.
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Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов жилого пятиэтажного дома. Один человек погиб. По предварительным данным следствия, обрушение произошло при строительно-ремонтных работах в одной из квартир, в результате которых были повреждены несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества. Комиссия приняла решение о сносе дома.
 
Астраханская областьАстраханьИгорь БабушкинЖилье
 
 
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