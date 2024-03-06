https://ria.ru/20240306/armeniya-1931563052.html

Армения заявила, что не обсуждала вывод российских пограничников с границы

Армения заявила, что не обсуждала вывод российских пограничников с границы - РИА Новости, 06.03.2024

Армения заявила, что не обсуждала вывод российских пограничников с границы

Вопрос вывода российских пограничников с границы с Азербайджаном на юге Армении, в частности, с участка близ села Неркин Ханд, не обсуждается, заявил в среду... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T18:58

2024-03-06T18:58

2024-03-06T18:58

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ЕРЕВАН, 6 мар - РИА Новости. Вопрос вывода российских пограничников с границы с Азербайджаном на юге Армении, в частности, с участка близ села Неркин Ханд, не обсуждается, заявил в среду журналистам секретарь армянского Совбеза Армен Григорян. Ранее в среду Григорян сообщил, что Армения оповестила Россию о намерении осуществлять пограничный контроль в ереванском международном аэропорту "Звартноц" полностью своими силами, без российских пограничников. "Что касается вашего вопроса, сегодня такой вопрос не обсуждается", - сказал Григорян, говоря о том, обсуждается ли возможность вывода российских пограничников с границы с Азербайджаном, в частности, с участка близ села Неркин Ханд, где в середине февраля произошла перестрелка. При этом он вновь заявил, что российские пограничники препятствовали доступу европейских наблюдателей к этому пограничному участку. Тринадцатого февраля минобороны Армении сообщило, что в результате обстрела ВС Азербайджана армянских позиций, расположенных в районе села Неркин Ханд в Сюникской области, с армянской стороны погибли четверо военнослужащий, один был ранен. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян 21 февраля заявил, что Россия, в отличие от мониторинговой миссии ЕС, имеет доступ к приграничному участку в районе Неркин Ханда, но "она не смогла предотвратить инцидент". В ответ посол РФ в Ереване Сергей Копыркин завил, что российские пограничники сыграли непосредственную роль в недопущении эскалации у армянского села Неркин Ханд. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 28 февраля, что у российских пограничников нет мандата на присутствие на участке Неркин Ханд.

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, азербайджан, россия, пограничное управление фсб рф