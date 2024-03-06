Армения заявила, что не обсуждала вывод российских пограничников с границы
Совбез Армении: вопрос вывода российских пограничников с границы не обсуждается
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
ЕРЕВАН, 6 мар - РИА Новости. Вопрос вывода российских пограничников с границы с Азербайджаном на юге Армении, в частности, с участка близ села Неркин Ханд, не обсуждается, заявил в среду журналистам секретарь армянского Совбеза Армен Григорян.
Ранее в среду Григорян сообщил, что Армения оповестила Россию о намерении осуществлять пограничный контроль в ереванском международном аэропорту "Звартноц" полностью своими силами, без российских пограничников.
"Что касается вашего вопроса, сегодня такой вопрос не обсуждается", - сказал Григорян, говоря о том, обсуждается ли возможность вывода российских пограничников с границы с Азербайджаном, в частности, с участка близ села Неркин Ханд, где в середине февраля произошла перестрелка. При этом он вновь заявил, что российские пограничники препятствовали доступу европейских наблюдателей к этому пограничному участку.
Тринадцатого февраля минобороны Армении сообщило, что в результате обстрела ВС Азербайджана армянских позиций, расположенных в районе села Неркин Ханд в Сюникской области, с армянской стороны погибли четверо военнослужащий, один был ранен. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян 21 февраля заявил, что Россия, в отличие от мониторинговой миссии ЕС, имеет доступ к приграничному участку в районе Неркин Ханда, но "она не смогла предотвратить инцидент". В ответ посол РФ в Ереване Сергей Копыркин завил, что российские пограничники сыграли непосредственную роль в недопущении эскалации у армянского села Неркин Ханд.
При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 28 февраля, что у российских пограничников нет мандата на присутствие на участке Неркин Ханд.