Рейтинг@Mail.ru
Армения заявила, что не обсуждала вывод российских пограничников с границы - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/armeniya-1931563052.html
Армения заявила, что не обсуждала вывод российских пограничников с границы
Армения заявила, что не обсуждала вывод российских пограничников с границы - РИА Новости, 06.03.2024
Армения заявила, что не обсуждала вывод российских пограничников с границы
Вопрос вывода российских пограничников с границы с Азербайджаном на юге Армении, в частности, с участка близ села Неркин Ханд, не обсуждается, заявил в среду... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T18:58
2024-03-06T18:58
в мире
армения
азербайджан
россия
пограничное управление фсб рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg
ЕРЕВАН, 6 мар - РИА Новости. Вопрос вывода российских пограничников с границы с Азербайджаном на юге Армении, в частности, с участка близ села Неркин Ханд, не обсуждается, заявил в среду журналистам секретарь армянского Совбеза Армен Григорян. Ранее в среду Григорян сообщил, что Армения оповестила Россию о намерении осуществлять пограничный контроль в ереванском международном аэропорту "Звартноц" полностью своими силами, без российских пограничников. "Что касается вашего вопроса, сегодня такой вопрос не обсуждается", - сказал Григорян, говоря о том, обсуждается ли возможность вывода российских пограничников с границы с Азербайджаном, в частности, с участка близ села Неркин Ханд, где в середине февраля произошла перестрелка. При этом он вновь заявил, что российские пограничники препятствовали доступу европейских наблюдателей к этому пограничному участку. Тринадцатого февраля минобороны Армении сообщило, что в результате обстрела ВС Азербайджана армянских позиций, расположенных в районе села Неркин Ханд в Сюникской области, с армянской стороны погибли четверо военнослужащий, один был ранен. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян 21 февраля заявил, что Россия, в отличие от мониторинговой миссии ЕС, имеет доступ к приграничному участку в районе Неркин Ханда, но "она не смогла предотвратить инцидент". В ответ посол РФ в Ереване Сергей Копыркин завил, что российские пограничники сыграли непосредственную роль в недопущении эскалации у армянского села Неркин Ханд. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 28 февраля, что у российских пограничников нет мандата на присутствие на участке Неркин Ханд.
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
армения
азербайджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_325:162:1709:1200_1920x0_80_0_0_20eb09202705dc43128f5cd1d4c87579.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, россия, пограничное управление фсб рф
В мире, Армения, Азербайджан, Россия, Пограничное управление ФСБ РФ
Армения заявила, что не обсуждала вывод российских пограничников с границы

Совбез Армении: вопрос вывода российских пограничников с границы не обсуждается

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 6 мар - РИА Новости. Вопрос вывода российских пограничников с границы с Азербайджаном на юге Армении, в частности, с участка близ села Неркин Ханд, не обсуждается, заявил в среду журналистам секретарь армянского Совбеза Армен Григорян.
Ранее в среду Григорян сообщил, что Армения оповестила Россию о намерении осуществлять пограничный контроль в ереванском международном аэропорту "Звартноц" полностью своими силами, без российских пограничников.
Участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе у посольства России в Ереване. 19 сентября 2023 года - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Право на катастрофу: Россия должна Армении
26 сентября 2023, 08:00
"Что касается вашего вопроса, сегодня такой вопрос не обсуждается", - сказал Григорян, говоря о том, обсуждается ли возможность вывода российских пограничников с границы с Азербайджаном, в частности, с участка близ села Неркин Ханд, где в середине февраля произошла перестрелка. При этом он вновь заявил, что российские пограничники препятствовали доступу европейских наблюдателей к этому пограничному участку.
Тринадцатого февраля минобороны Армении сообщило, что в результате обстрела ВС Азербайджана армянских позиций, расположенных в районе села Неркин Ханд в Сюникской области, с армянской стороны погибли четверо военнослужащий, один был ранен. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян 21 февраля заявил, что Россия, в отличие от мониторинговой миссии ЕС, имеет доступ к приграничному участку в районе Неркин Ханда, но "она не смогла предотвратить инцидент". В ответ посол РФ в Ереване Сергей Копыркин завил, что российские пограничники сыграли непосредственную роль в недопущении эскалации у армянского села Неркин Ханд.
При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 28 февраля, что у российских пограничников нет мандата на присутствие на участке Неркин Ханд.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Пашинян запустил процедуру уничтожения Армении
15 ноября 2023, 08:00
 
В миреАрменияАзербайджанРоссияПограничное управление ФСБ РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала