https://ria.ru/20240306/armeniya-1931462195.html
Армения выигрывает от членства в ЕАЭС, заявили в Кремле
Армения выигрывает от членства в ЕАЭС, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.03.2024
Армения выигрывает от членства в ЕАЭС, заявили в Кремле
Армения выигрывает от членства в ЕАЭС, и есть надежда, что Ереван будет это учитывать при выстраивании внешней политики, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:04
2024-03-06T14:04
2024-03-06T14:04
армения
россия
дмитрий песков
евразийский экономический союз
российское общество "знание"
всемирный фестиваль молодежи — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874064544_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_aa747101078026d9b2f7efb3ed5c4d42.jpg
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Армения выигрывает от членства в ЕАЭС, и есть надежда, что Ереван будет это учитывать при выстраивании внешней политики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание" Песков обратил внимание, что сотрудничество России и Армении абсолютно взаимовыгодное. Он также сказал, что на постсоветском пространстве Армения наиболее динамично развивается - рост ее ВВП за прошлый год превысил 15%. "Отчасти это происходит из-за очень тесного взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной и от членства Армении в ЕАЭС, это однозначно. Это демонстрируют цифры. Растет товарооборот, растет выгода, транспортные услуги, просто услуги, финансовый сектор... Армения выигрывает от этого, то есть выигрывает армянский народ", - сказал Песков. Пресс-секретарь главы российского государства выразил уверенность, "что это всё будет учитывать армянское руководство при принятии своих решений по внешней политике". "Это, конечно, суверенное решение... мы против того, чтобы кому-то что-то диктовать. Мы за то, чтобы вместе зарабатывать, вместе становиться счастливее и богаче. И мы уверены, что наши друзья армяне тоже это понимают", - подчеркнул он. Марафон проводит Российское общество "Знание" на Всемирном фестивале молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, а РИА Новости выступают его генеральным информационным партнером.
https://ria.ru/20240305/armeniya-1931162512.html
https://ria.ru/20240302/armeniya-1930701771.html
армения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874064544_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_588ee7bdd1646c9fdcb586cc58c81bb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, россия, дмитрий песков, евразийский экономический союз, российское общество "знание", всемирный фестиваль молодежи — 2024
Армения, Россия, Дмитрий Песков, Евразийский экономический союз, Российское общество "Знание", Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Армения выигрывает от членства в ЕАЭС, заявили в Кремле
Песков заявил, что Армения выигрывает от членства в ЕАЭС
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Армения выигрывает от членства в ЕАЭС, и есть надежда, что Ереван будет это учитывать при выстраивании внешней политики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание" Песков обратил внимание, что сотрудничество России и Армении абсолютно взаимовыгодное. Он также сказал, что на постсоветском пространстве Армения наиболее динамично развивается - рост ее ВВП за прошлый год превысил 15%.
В Армении отказались отвечать на вопрос о последствиях выхода из ОДКБ
"Отчасти это происходит из-за очень тесного взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной и от членства Армении в ЕАЭС, это однозначно. Это демонстрируют цифры. Растет товарооборот, растет выгода, транспортные услуги, просто услуги, финансовый сектор... Армения выигрывает от этого, то есть выигрывает армянский народ", - сказал Песков.
Пресс-секретарь главы российского государства выразил уверенность, "что это всё будет учитывать армянское руководство при принятии своих решений по внешней политике". "Это, конечно, суверенное решение... мы против того, чтобы кому-то что-то диктовать. Мы за то, чтобы вместе зарабатывать, вместе становиться счастливее и богаче. И мы уверены, что наши друзья армяне тоже это понимают", - подчеркнул он.
Марафон проводит Российское общество "Знание"
на Всемирном фестивале молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь
, а РИА Новости выступают его генеральным информационным партнером.
Лавров оценил политику Армении в отношении России