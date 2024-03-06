https://ria.ru/20240306/armeniya-1931462195.html

Армения выигрывает от членства в ЕАЭС, заявили в Кремле

Армения выигрывает от членства в ЕАЭС, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.03.2024

Армения выигрывает от членства в ЕАЭС, заявили в Кремле

Армения выигрывает от членства в ЕАЭС, и есть надежда, что Ереван будет это учитывать при выстраивании внешней политики, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:04

2024-03-06T14:04

2024-03-06T14:04

армения

россия

дмитрий песков

евразийский экономический союз

российское общество "знание"

всемирный фестиваль молодежи — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874064544_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_aa747101078026d9b2f7efb3ed5c4d42.jpg

СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Армения выигрывает от членства в ЕАЭС, и есть надежда, что Ереван будет это учитывать при выстраивании внешней политики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание" Песков обратил внимание, что сотрудничество России и Армении абсолютно взаимовыгодное. Он также сказал, что на постсоветском пространстве Армения наиболее динамично развивается - рост ее ВВП за прошлый год превысил 15%. "Отчасти это происходит из-за очень тесного взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной и от членства Армении в ЕАЭС, это однозначно. Это демонстрируют цифры. Растет товарооборот, растет выгода, транспортные услуги, просто услуги, финансовый сектор... Армения выигрывает от этого, то есть выигрывает армянский народ", - сказал Песков. Пресс-секретарь главы российского государства выразил уверенность, "что это всё будет учитывать армянское руководство при принятии своих решений по внешней политике". "Это, конечно, суверенное решение... мы против того, чтобы кому-то что-то диктовать. Мы за то, чтобы вместе зарабатывать, вместе становиться счастливее и богаче. И мы уверены, что наши друзья армяне тоже это понимают", - подчеркнул он. Марафон проводит Российское общество "Знание" на Всемирном фестивале молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, а РИА Новости выступают его генеральным информационным партнером.

https://ria.ru/20240305/armeniya-1931162512.html

https://ria.ru/20240302/armeniya-1930701771.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, россия, дмитрий песков, евразийский экономический союз, российское общество "знание", всемирный фестиваль молодежи — 2024