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Армения выигрывает от членства в ЕАЭС, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.03.2024
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14:04 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/armeniya-1931462195.html
Армения выигрывает от членства в ЕАЭС, заявили в Кремле
Армения выигрывает от членства в ЕАЭС, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.03.2024
Армения выигрывает от членства в ЕАЭС, заявили в Кремле
Армения выигрывает от членства в ЕАЭС, и есть надежда, что Ереван будет это учитывать при выстраивании внешней политики, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:04
2024-03-06T14:04
армения
россия
дмитрий песков
евразийский экономический союз
российское общество "знание"
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Армения выигрывает от членства в ЕАЭС, и есть надежда, что Ереван будет это учитывать при выстраивании внешней политики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание" Песков обратил внимание, что сотрудничество России и Армении абсолютно взаимовыгодное. Он также сказал, что на постсоветском пространстве Армения наиболее динамично развивается - рост ее ВВП за прошлый год превысил 15%. "Отчасти это происходит из-за очень тесного взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной и от членства Армении в ЕАЭС, это однозначно. Это демонстрируют цифры. Растет товарооборот, растет выгода, транспортные услуги, просто услуги, финансовый сектор... Армения выигрывает от этого, то есть выигрывает армянский народ", - сказал Песков. Пресс-секретарь главы российского государства выразил уверенность, "что это всё будет учитывать армянское руководство при принятии своих решений по внешней политике". "Это, конечно, суверенное решение... мы против того, чтобы кому-то что-то диктовать. Мы за то, чтобы вместе зарабатывать, вместе становиться счастливее и богаче. И мы уверены, что наши друзья армяне тоже это понимают", - подчеркнул он. Марафон проводит Российское общество "Знание" на Всемирном фестивале молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, а РИА Новости выступают его генеральным информационным партнером.
https://ria.ru/20240305/armeniya-1931162512.html
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армения, россия, дмитрий песков, евразийский экономический союз, российское общество "знание", всемирный фестиваль молодежи — 2024
Армения, Россия, Дмитрий Песков, Евразийский экономический союз, Российское общество "Знание", Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Армения выигрывает от членства в ЕАЭС, заявили в Кремле

Песков заявил, что Армения выигрывает от членства в ЕАЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц Евразийского экономического союза
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза. Архивное фото
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Армения выигрывает от членства в ЕАЭС, и есть надежда, что Ереван будет это учитывать при выстраивании внешней политики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание" Песков обратил внимание, что сотрудничество России и Армении абсолютно взаимовыгодное. Он также сказал, что на постсоветском пространстве Армения наиболее динамично развивается - рост ее ВВП за прошлый год превысил 15%.
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"Отчасти это происходит из-за очень тесного взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной и от членства Армении в ЕАЭС, это однозначно. Это демонстрируют цифры. Растет товарооборот, растет выгода, транспортные услуги, просто услуги, финансовый сектор... Армения выигрывает от этого, то есть выигрывает армянский народ", - сказал Песков.
Пресс-секретарь главы российского государства выразил уверенность, "что это всё будет учитывать армянское руководство при принятии своих решений по внешней политике". "Это, конечно, суверенное решение... мы против того, чтобы кому-то что-то диктовать. Мы за то, чтобы вместе зарабатывать, вместе становиться счастливее и богаче. И мы уверены, что наши друзья армяне тоже это понимают", - подчеркнул он.
Марафон проводит Российское общество "Знание" на Всемирном фестивале молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, а РИА Новости выступают его генеральным информационным партнером.
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АрменияРоссияДмитрий ПесковЕвразийский экономический союзРоссийское общество "Знание"Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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