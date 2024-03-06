https://ria.ru/20240306/arenda-1931546539.html

Первый в Якутии дом для корпоративной аренды ввели в поселке Нижний Куранах

Первый в Якутии дом для корпоративной аренды ввели в поселке Нижний Куранах - РИА Новости, 06.03.2024

Первый в Якутии дом для корпоративной аренды ввели в поселке Нижний Куранах

Первый в Якутии дом для корпоративной аренды от ДОМ.РФ ввели в Якутии для сотрудников золотодобывающей компании "Полюс Алдан", сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T18:23

2024-03-06T18:23

2024-03-06T18:23

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

айсен николаев

якутск

алданский район

россия

денис филиппов

"дом.рф"

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ЯКУТСК, 6 мар — РИА Новости. Первый в Якутии дом для корпоративной аренды от ДОМ.РФ ввели в Якутии для сотрудников золотодобывающей компании "Полюс Алдан", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "В поселке Нижний Куранах открылся первый проект корпоративной аренды от ДОМ.РФ. Сотрудникам золотодобывающей компании "Полюс Алдан" предоставят 35 квартир общей площадью более 2 тысяч квадратных метров", - информирует пресс-служба. Проект реализуется на основе соглашения, подписанного ДОМ.РФ и компанией "Полюс" на XXV Петербургском международном экономическом форуме. "Дом... позволяет компании привлекать на работу высокопрофессиональных специалистов, которые нужны ей, а значит, и Алданскому району, и всей нашей республике. Благодаря президенту страны и его решениям сейчас программа арендного жилья по линии ДОМ.РФ расширена и позволяет регионам привлекать востребованных специалистов в разные отрасли, в том числе учителей и врачей, молодых ученых и другие категории профессионалов, которые нам крайне нужны", - сказал глава республики Айсен Николаев. В составе арендного дома 5 однокомнатных квартир, 20 двухкомнатных и 10 трехкомнатных. В квартирах все готово к заселению – имеется вся необходимая мебель и бытовая техника. В Нижнем Куранахе более 70% жилья признано аварийным. Люди, прибывающие на работу в Нижний Куранах, ранее испытывали трудности с поиском жилья. "Наша стратегия по развитию рынка цивилизованной аренды носит комплексный характер — мы ориентируемся на потребности людей, бизнеса и регионов, одновременно решая задачи социального характера, сохранения и привлечения кадров, улучшения образовательной инфраструктуры", - прокомментировал событие заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов. Отмечается, что в мае 2023 года был запущен второй арендный проект для сотрудников "Полюса". В этом доме им предоставят 85 квартир общей площадью более 3,5 тысячи квадратных метров. Сдача в эксплуатацию запланирована на конец 2024 года. Стороны уже рассматривают реализацию третьего проекта. До 2026 года по программе в республике планируется ввести в строй 850 квартир в Якутске, Нерюнгри, Алдане и Мирном. Власти региона в феврале 2024 года приняли льготу по налогу на имущество, необходимую для запуска арендных проектов на её территории.

https://ria.ru/20240222/trutnev-1928893284.html

https://ria.ru/20240222/yakutsk-1929079160.html

республика саха (якутия)

якутск

алданский район

россия

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Алёна Пава

республика саха (якутия), айсен николаев, якутск, алданский район, россия, денис филиппов, "дом.рф"