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Первый в Якутии дом для корпоративной аренды ввели в поселке Нижний Куранах - РИА Новости, 06.03.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
18:23 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/arenda-1931546539.html
Первый в Якутии дом для корпоративной аренды ввели в поселке Нижний Куранах
Первый в Якутии дом для корпоративной аренды ввели в поселке Нижний Куранах - РИА Новости, 06.03.2024
Первый в Якутии дом для корпоративной аренды ввели в поселке Нижний Куранах
Первый в Якутии дом для корпоративной аренды от ДОМ.РФ ввели в Якутии для сотрудников золотодобывающей компании "Полюс Алдан", сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T18:23
2024-03-06T18:23
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
айсен николаев
якутск
алданский район
россия
денис филиппов
"дом.рф"
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ЯКУТСК, 6 мар — РИА Новости. Первый в Якутии дом для корпоративной аренды от ДОМ.РФ ввели в Якутии для сотрудников золотодобывающей компании "Полюс Алдан", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "В поселке Нижний Куранах открылся первый проект корпоративной аренды от ДОМ.РФ. Сотрудникам золотодобывающей компании "Полюс Алдан" предоставят 35 квартир общей площадью более 2 тысяч квадратных метров", - информирует пресс-служба. Проект реализуется на основе соглашения, подписанного ДОМ.РФ и компанией "Полюс" на XXV Петербургском международном экономическом форуме. "Дом... позволяет компании привлекать на работу высокопрофессиональных специалистов, которые нужны ей, а значит, и Алданскому району, и всей нашей республике. Благодаря президенту страны и его решениям сейчас программа арендного жилья по линии ДОМ.РФ расширена и позволяет регионам привлекать востребованных специалистов в разные отрасли, в том числе учителей и врачей, молодых ученых и другие категории профессионалов, которые нам крайне нужны", - сказал глава республики Айсен Николаев. В составе арендного дома 5 однокомнатных квартир, 20 двухкомнатных и 10 трехкомнатных. В квартирах все готово к заселению – имеется вся необходимая мебель и бытовая техника. В Нижнем Куранахе более 70% жилья признано аварийным. Люди, прибывающие на работу в Нижний Куранах, ранее испытывали трудности с поиском жилья. "Наша стратегия по развитию рынка цивилизованной аренды носит комплексный характер — мы ориентируемся на потребности людей, бизнеса и регионов, одновременно решая задачи социального характера, сохранения и привлечения кадров, улучшения образовательной инфраструктуры", - прокомментировал событие заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов. Отмечается, что в мае 2023 года был запущен второй арендный проект для сотрудников "Полюса". В этом доме им предоставят 85 квартир общей площадью более 3,5 тысячи квадратных метров. Сдача в эксплуатацию запланирована на конец 2024 года. Стороны уже рассматривают реализацию третьего проекта. До 2026 года по программе в республике планируется ввести в строй 850 квартир в Якутске, Нерюнгри, Алдане и Мирном. Власти региона в феврале 2024 года приняли льготу по налогу на имущество, необходимую для запуска арендных проектов на её территории.
https://ria.ru/20240222/trutnev-1928893284.html
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республика саха (якутия), айсен николаев, якутск, алданский район, россия, денис филиппов, "дом.рф"
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Якутск, Алданский район, Россия, Денис Филиппов, "Дом.РФ"

Первый в Якутии дом для корпоративной аренды ввели в поселке Нижний Куранах

© Фото : правительство Республики Саха (Якутия)Первый в Якутии дом для корпоративной аренды ввели в поселке Нижний Куранах
Первый в Якутии дом для корпоративной аренды ввели в поселке Нижний Куранах - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : правительство Республики Саха (Якутия)
Первый в Якутии дом для корпоративной аренды ввели в поселке Нижний Куранах
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 6 мар — РИА Новости. Первый в Якутии дом для корпоративной аренды от ДОМ.РФ ввели в Якутии для сотрудников золотодобывающей компании "Полюс Алдан", сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"В поселке Нижний Куранах открылся первый проект корпоративной аренды от ДОМ.РФ. Сотрудникам золотодобывающей компании "Полюс Алдан" предоставят 35 квартир общей площадью более 2 тысяч квадратных метров", - информирует пресс-служба.
Проект реализуется на основе соглашения, подписанного ДОМ.РФ и компанией "Полюс" на XXV Петербургском международном экономическом форуме.
"Дом... позволяет компании привлекать на работу высокопрофессиональных специалистов, которые нужны ей, а значит, и Алданскому району, и всей нашей республике. Благодаря президенту страны и его решениям сейчас программа арендного жилья по линии ДОМ.РФ расширена и позволяет регионам привлекать востребованных специалистов в разные отрасли, в том числе учителей и врачей, молодых ученых и другие категории профессионалов, которые нам крайне нужны", - сказал глава республики Айсен Николаев.
В составе арендного дома 5 однокомнатных квартир, 20 двухкомнатных и 10 трехкомнатных. В квартирах все готово к заселению – имеется вся необходимая мебель и бытовая техника.
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В Нижнем Куранахе более 70% жилья признано аварийным. Люди, прибывающие на работу в Нижний Куранах, ранее испытывали трудности с поиском жилья.
«
"Наша стратегия по развитию рынка цивилизованной аренды носит комплексный характер — мы ориентируемся на потребности людей, бизнеса и регионов, одновременно решая задачи социального характера, сохранения и привлечения кадров, улучшения образовательной инфраструктуры", - прокомментировал событие заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.
Отмечается, что в мае 2023 года был запущен второй арендный проект для сотрудников "Полюса". В этом доме им предоставят 85 квартир общей площадью более 3,5 тысячи квадратных метров. Сдача в эксплуатацию запланирована на конец 2024 года. Стороны уже рассматривают реализацию третьего проекта.
До 2026 года по программе в республике планируется ввести в строй 850 квартир в Якутске, Нерюнгри, Алдане и Мирном. Власти региона в феврале 2024 года приняли льготу по налогу на имущество, необходимую для запуска арендных проектов на её территории.
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЯкутскАлданский районРоссияДенис Филиппов"Дом.РФ"
 
 
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