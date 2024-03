https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html

Американцы грозят нам ядерной войной и одновременно просят о переговорах

Американцы грозят нам ядерной войной и одновременно просят о переговорах

Американцы грозят нам ядерной войной и одновременно просят о переговорах

Ведущая газета США New York Times внезапно начала публиковать серию материалов с названием "На краю" и общим смыслом "Мы все умрем. В ядерном огне".

2024-03-06

2024-03-06T08:00

2024-03-06T08:00

аналитика

россия

сша

украина

вооруженные силы украины

безопасность

Ведущая газета США New York Times внезапно начала публиковать серию материалов с названием "На краю" и общим смыслом "Мы все умрем. В ядерном огне". С профессиональной точки зрения это просто шедевр газетного искусства — красочная инфографика, интерактивы, зазывные подзаголовки, красивейшие анимированные иллюстрации, а на них самым эффектным образом взрываются, горят и погружаются в радиоактивный пепел большие города и мирные села. К чему все это? Зачем так кошмарят американцев?Тут надо понимать, что New York Times фактически является стенгазетой Демпартии США. Президентский срок Байдена представлял собой череду эпических провалов на всем внешнеполитическом фронте — от Афганистана до Украины. Надо срочно изобрести ему какую-то победу, но как?И вот пронырливые пропагандисты предлагают американцам поверить в то, что Байден спасет их от ядерной войны. Нет сомнения, что голливудский сериал авторства New York Times завершится, как положено, хеппи-эндом, в котором мудрый кормчий Демократической партии призовет всех к миру во всем мире.Это будет выглядеть не так унизительно, как просто попросить Россию о переговорах. Тем более что Демпартия США кичится тем, что всегда, мол, за мир, это только противные республиканцы любят воевать.Очень в духе американского истеблишмента: независимо от партийной принадлежности действовать на мировой арене в стиле "купи козу — продай козу". Сначала создается нешуточная угроза, под это дело растут и падают рынки, отдельные представители элиты навариваются как не в себя. Затем угрозу с помощью мирового сообщества разруливают, мир выдыхает, а американцы уходят с прибылью.Разумеется, New York Times винит в обострении ядерных угроз Россию. Однако весь мир прекрасно видит, кто на самом деле "купил козу": украинский конфликт был создан исключительно объединенными усилиями Запада. Можно напомнить хотя бы, что прямо перед началом СВО Зеленский потребовал от стран — гарантов Будапештского соглашения дать Украине ядерное оружие и получил очень позитивную реакцию. Сегодня Москва лишь регулирует уровень эскалации, напоминая о неприемлемых для себя угрозах, в ответ на которые ядерное возмездие станет неотвратимым.Но пафосный материал работает не только на внутреннюю аудиторию. Это еще и послание России — причем просто поразительное по своей наглости.Видеоряд призван закошмарить читателя: мы, мол, сделаем с вами то и это — Хиросима покажется цветочками. И вдруг внезапный поворот темы: а где же все договоры между Россией и США, которые ограничивали распространение и производство ядерного оружия? Ах, как же так случилось, что они не работают? Зачем же нехорошая Россия приостановила действие договора СНВ-2? А в феврале 2026 года он вообще прекратит свое действие — и что тогда?И вот идут идиллические фотографии, на которых лидеры СССР и США подписывают договоры о нераспространении. Вспоминается, как в 1963 году, осознав поражение в Карибском кризисе, США и Британия заслали свои делегации в Москву, чтобы подписать соглашение о запрете ядерных испытаний. Месседж очевиден: давайте срочно договариваться с Россией по ядерным вооружениям.Ребята, вы там совсем берега потеряли? Вашингтон превратил Украину в свою огромную военную базу, ВСУ — прокси-армия США. Там несть числа американским советникам, инструкторам, наемникам и спецслужбистам, мы уже притомились их денацифицировать. Вы фактически ведете необъявленную войну против России и тут же на голубом глазу предлагаете договариваться.С детским простодушием объясняется, зачем американцам нужны новые договоренности. В отсутствие действующих договоров у них нет возможности отслеживать состояние и возможности ядерных сил России. А у нас там и гиперзвук, и "Посейдон", и "Буревестник" — полный ассортимент совершенно неотразимых высокотехнологичных изделий, возможность применения которых по территории США пугает наших бывших партнеров до дрожи.Чтобы принудить Москву к переговорам, в ход идут угрозы. Звучит знакомая страшилка: если Россия применит на Украине ТЯО, тогда американцы нанесут мощный конвенциональный авиаудар по российским базам в Белоруссии или попытаются уничтожить российский флот. Но все мы понимаем, что ТЯО на Украине будет применено, только если американцы дадут его Зеленскому. Он применит, можно не сомневаться. И все это тут же спишут на Россию.Еще одна внаглую озвучиваемая угроза: США практически открыто работают над наращиванием своего ядерного потенциала, запланировав потратить на это дело два триллиона долларов.Знакомый шантаж, вот только он уже не работает. Не только России, всему миру надоело играть с американцами в "купи козу — продай козу".Договоры об ограничении ядерного оружия — это вещь хорошая и полезная. Однако на рубеже 80-90-х мы вместе с подписанием Рейкьявикского договора и СНВ-1 сделали американцам царский подарок: сдали им Европу, выведя оттуда свои войска. Сегодня это представляется ошибочным решением — с безопасностью на континенте стало куда хуже.Тогда, кстати, в конце 80-х, мировую общественность кошмарили точно такими же страшилками, как сегодняшняя статья New York Times: "ядерная зима", "Письма мертвого человека", "мы все умрем". Чувствуется знакомый пропагандистский стиль.Однако для танго нужны двое, "согласие есть продукт при полном непротивлении сторон". Пытаться вывести Россию на переговоры по ядерному оружию в разгар войны с ней с помощью шантажа и угроз — это предприятие заведомо провальное. Почему американцы им занялись? А это попытка уцепиться хоть за какую-то тему и вытащить Москву на переговоры, в которых так мучительно нуждается сегодня Вашингтон, молчаливо страдая от невозможности в этом признаться.

россия

сша

украина

2024

