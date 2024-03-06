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У стенда ДНР на ВДНХ началась акция в честь Международного женского дня - РИА Новости, 06.03.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
16:35 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/aktsiya-1931515239.html
У стенда ДНР на ВДНХ началась акция в честь Международного женского дня
У стенда ДНР на ВДНХ началась акция в честь Международного женского дня - РИА Новости, 06.03.2024
У стенда ДНР на ВДНХ началась акция в честь Международного женского дня
У стенда ДНР на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве проходит марафон-акция, приуроченный к празднованию 8 Марта, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:35
2024-03-06T16:35
выставка-форум "россия"
общество
донецкая народная республика
донбасс
денис пушилин
выставка-форум "россия"
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ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. У стенда ДНР на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве проходит марафон-акция, приуроченный к празднованию 8 Марта, рассказала РИА Новости координатор экспозиции республики Елена Остроух. "На Международной выставке-форуме "Россия" у стенда ДНР в Москве сегодня раздают живые розы девушкам и женщинам, а также брошюры "Гордость земли донецкой", где представлены выдающиеся женщины Донбасса прошлого и современности. Кроме этого, в честь наступающего Международного женского дня был установлен арт-объект в виде большой восьмерки с розами и поздравлениями от главы ДНР Дениса Пушилина, а для посетителей стенда с живым звуком выступают артисты Донецкой филармонии", - отметила Остроух. Своим впечатлением поделилась посетившая стенд председатель сахалинского регионального отделения Союза женщин России Наталья Коршунова. "Когда я узнала, что Донецкая Народная Республика выставляется на выставке ВДНХ, пройти мимо я никак не могла. Потому что это достояние сегодня, которое надо показывать, раскрыть, как развиваются они сегодня... Как сегодня школы новые возникают на той территории, идет благоустройство, поднимается экономика. И я думаю, что наконец-таки люди вздохнули и будут жить полной грудью дыша, свежим воздухом и радоваться яркому солнцу", - сказала Коршунова. По словам организаторов, акция к Международному женскому дню у стенда ДНР будет продолжаться до 8 марта включительно.
https://ria.ru/20240305/prazdnik-1848743509.html
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общество, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Общество, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин, Выставка-форум "Россия"
У стенда ДНР на ВДНХ началась акция в честь Международного женского дня

У стенда ДНР на ВДНХ начался марафон-акция в честь Международного женского дня

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМеждународная выставка "Россия"
Международная выставка Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Международная выставка "Россия". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. У стенда ДНР на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве проходит марафон-акция, приуроченный к празднованию 8 Марта, рассказала РИА Новости координатор экспозиции республики Елена Остроух.
"На Международной выставке-форуме "Россия" у стенда ДНР в Москве сегодня раздают живые розы девушкам и женщинам, а также брошюры "Гордость земли донецкой", где представлены выдающиеся женщины Донбасса прошлого и современности. Кроме этого, в честь наступающего Международного женского дня был установлен арт-объект в виде большой восьмерки с розами и поздравлениями от главы ДНР Дениса Пушилина, а для посетителей стенда с живым звуком выступают артисты Донецкой филармонии", - отметила Остроух.
Продажа цветов перед 8 марта в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Международный женский день 8 марта: суть и традиции праздника
5 марта, 13:12
Своим впечатлением поделилась посетившая стенд председатель сахалинского регионального отделения Союза женщин России Наталья Коршунова.
"Когда я узнала, что Донецкая Народная Республика выставляется на выставке ВДНХ, пройти мимо я никак не могла. Потому что это достояние сегодня, которое надо показывать, раскрыть, как развиваются они сегодня... Как сегодня школы новые возникают на той территории, идет благоустройство, поднимается экономика. И я думаю, что наконец-таки люди вздохнули и будут жить полной грудью дыша, свежим воздухом и радоваться яркому солнцу", - сказала Коршунова.
По словам организаторов, акция к Международному женскому дню у стенда ДНР будет продолжаться до 8 марта включительно.
Время творить добро: работа международной выставки-форума "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь, павильон №55 Дом молодежи

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
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На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь, павильон №55 Дом молодежи

Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
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В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

Творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком

В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
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Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

Показ коллекции бренда IMSAY studio на Международной выставке-форуме Россия

Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

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Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

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На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

Музыкант Евгений Маргулис

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На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

Открытие Московской недели моды на Международной выставке-форуме Россия

На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

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Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

Показ коллекции бренда OA.CLTH на Международной выставке-форуме Россия

Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

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Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь

Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

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Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

Открытый всероссийский слет бардовского движения Чтобы наши песни пели, как свои

Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

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Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

Творческая встреча с певцом Денисом Клявером

Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

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В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

Серия мастер-классов от садовых экспертов, павильон С Семья. Работа. Долголетие

В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

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Победительница розыгрыша автомобиля Lada Granta

На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

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Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15

Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15

В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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