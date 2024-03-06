https://ria.ru/20240306/aktsiya-1931515239.html

У стенда ДНР на ВДНХ началась акция в честь Международного женского дня

У стенда ДНР на ВДНХ началась акция в честь Международного женского дня - РИА Новости, 06.03.2024

У стенда ДНР на ВДНХ началась акция в честь Международного женского дня

У стенда ДНР на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве проходит марафон-акция, приуроченный к празднованию 8 Марта, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:35

2024-03-06T16:35

2024-03-06T16:35

выставка-форум "россия"

общество

донецкая народная республика

донбасс

денис пушилин

выставка-форум "россия"

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ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. У стенда ДНР на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве проходит марафон-акция, приуроченный к празднованию 8 Марта, рассказала РИА Новости координатор экспозиции республики Елена Остроух. "На Международной выставке-форуме "Россия" у стенда ДНР в Москве сегодня раздают живые розы девушкам и женщинам, а также брошюры "Гордость земли донецкой", где представлены выдающиеся женщины Донбасса прошлого и современности. Кроме этого, в честь наступающего Международного женского дня был установлен арт-объект в виде большой восьмерки с розами и поздравлениями от главы ДНР Дениса Пушилина, а для посетителей стенда с живым звуком выступают артисты Донецкой филармонии", - отметила Остроух. Своим впечатлением поделилась посетившая стенд председатель сахалинского регионального отделения Союза женщин России Наталья Коршунова. "Когда я узнала, что Донецкая Народная Республика выставляется на выставке ВДНХ, пройти мимо я никак не могла. Потому что это достояние сегодня, которое надо показывать, раскрыть, как развиваются они сегодня... Как сегодня школы новые возникают на той территории, идет благоустройство, поднимается экономика. И я думаю, что наконец-таки люди вздохнули и будут жить полной грудью дыша, свежим воздухом и радоваться яркому солнцу", - сказала Коршунова. По словам организаторов, акция к Международному женскому дню у стенда ДНР будет продолжаться до 8 марта включительно.

https://ria.ru/20240305/prazdnik-1848743509.html

донецкая народная республика

донбасс

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общество, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, выставка-форум "россия"