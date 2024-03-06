У стенда ДНР на ВДНХ началась акция в честь Международного женского дня

ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. У стенда ДНР на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве проходит марафон-акция, приуроченный к празднованию 8 Марта, рассказала РИА Новости координатор экспозиции республики Елена Остроух. "На Международной выставке-форуме "Россия" у стенда ДНР в Москве сегодня раздают живые розы девушкам и женщинам, а также брошюры "Гордость земли донецкой", где представлены выдающиеся женщины Донбасса прошлого и современности. Кроме этого, в честь наступающего Международного женского дня был установлен арт-объект в виде большой восьмерки с розами и поздравлениями от главы ДНР Дениса Пушилина, а для посетителей стенда с живым звуком выступают артисты Донецкой филармонии", - отметила Остроух. Своим впечатлением поделилась посетившая стенд председатель сахалинского регионального отделения Союза женщин России Наталья Коршунова. "Когда я узнала, что Донецкая Народная Республика выставляется на выставке ВДНХ, пройти мимо я никак не могла. Потому что это достояние сегодня, которое надо показывать, раскрыть, как развиваются они сегодня... Как сегодня школы новые возникают на той территории, идет благоустройство, поднимается экономика. И я думаю, что наконец-таки люди вздохнули и будут жить полной грудью дыша, свежим воздухом и радоваться яркому солнцу", - сказала Коршунова. По словам организаторов, акция к Международному женскому дню у стенда ДНР будет продолжаться до 8 марта включительно.
ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. У стенда ДНР на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве проходит марафон-акция, приуроченный к празднованию 8 Марта, рассказала РИА Новости координатор экспозиции республики Елена Остроух.
"На Международной выставке-форуме "Россия" у стенда ДНР в Москве сегодня раздают живые розы девушкам и женщинам, а также брошюры "Гордость земли донецкой", где представлены выдающиеся женщины Донбасса прошлого и современности. Кроме этого, в честь наступающего Международного женского дня был установлен арт-объект в виде большой восьмерки с розами и поздравлениями от главы ДНР Дениса Пушилина, а для посетителей стенда с живым звуком выступают артисты Донецкой филармонии", - отметила Остроух.
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Своим впечатлением поделилась посетившая стенд председатель сахалинского регионального отделения Союза женщин России Наталья Коршунова.
"Когда я узнала, что Донецкая Народная Республика выставляется на выставке ВДНХ, пройти мимо я никак не могла. Потому что это достояние сегодня, которое надо показывать, раскрыть, как развиваются они сегодня... Как сегодня школы новые возникают на той территории, идет благоустройство, поднимается экономика. И я думаю, что наконец-таки люди вздохнули и будут жить полной грудью дыша, свежим воздухом и радоваться яркому солнцу", - сказала Коршунова.
По словам организаторов, акция к Международному женскому дню у стенда ДНР будет продолжаться до 8 марта включительно.
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