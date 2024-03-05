https://ria.ru/20240305/zhurnalisty-1931219058.html

В ГД объяснили, кому выгодно ограничение работы журналистов из России в ФРГ

В ГД объяснили, кому выгодно ограничение работы журналистов из России в ФРГ - РИА Новости, 05.03.2024

В ГД объяснили, кому выгодно ограничение работы журналистов из России в ФРГ

Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что США подталкивают власти Германии к провокациям в отношении российских журналистов, так как американцам выгодно... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:33

2024-03-05T14:33

2024-03-05T14:33

специальная военная операция на украине

россия

украина

германия

антон горелкин

мария захарова

олаф шольц

госдума рф

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что США подталкивают власти Германии к провокациям в отношении российских журналистов, так как американцам выгодно уменьшение взаимного журналистского присутствия в России и ФРГ. Накануне в МИД РФ был вызван посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф, ему сообщили о недопустимости ограничения работы российских журналистов в Германии и отметили, что такие шаги не останутся без ответа. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если власти ФРГ тронут российских корреспондентов, работающих в Германии, немецкие журналисты вынуждены будут покинуть Россию. "Взаимная пессимизация журналистского присутствия РФ и ФРГ выгодна, прежде всего, американцам. Они понимают, что в условиях разноплановой работы медиапрофессионалов (они) теряют контроль за немецкой общественной мыслью и хотят это прекратить, подталкивая власти Германии к провокационным действиям", - сказал он РИА Новости. Горелкин считает, что ответ на эти действия со стороны России должен быть стратегически выверенным. Депутат отметил, что сейчас в России работают довольно много немецких журналистов, больше, чем корреспондентов из любой другой европейской страны. "До начала спецоперации РФ и Германию связывали очень тесные экономические отношения, наладилось взаимодействие и по линии медиа. В результате в современном немецком обществе нет однозначных оценок СВО, некоторая часть населения слышит голос России и во многом разделяет нашу точку зрения на происходящие события", - добавил он. При этом Горелкин подчеркнул, что такая позиция не отвечает геополитическим интересам США, "признающим только однополярную модель мира и собственный информационный диктат". Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Тем не менее, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.

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https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, германия, антон горелкин, мария захарова, олаф шольц, госдума рф, в мире