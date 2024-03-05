https://ria.ru/20240305/zhivodery-1931199542.html
В Пермском крае проверят сообщение о сжигании кошек на птицефабрике
В Пермском крае проверят сообщение о сжигании кошек на птицефабрике - РИА Новости, 05.03.2024
В Пермском крае проверят сообщение о сжигании кошек на птицефабрике
Прокуратура начала проверку после появления сообщений о сжигании кошек на птицефабрике под пермским Кунгуром, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T13:20
2024-03-05T13:20
2024-03-05T13:20
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ПЕРМЬ, 5 мар - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после появления сообщений о сжигании кошек на птицефабрике под пермским Кунгуром, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. "Кунгурская городская прокуратура проводит проверку после сообщений о сжигании животных на предприятии", - рассказали в надзорном ведомстве. Собеседник пояснил, что местные жители сообщили о фактах сжигания кошек на птицефабрике под Кунгуром. "Материалы направлены в полицию для дачи уголовно-правовой оценки действиям лиц по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Санкция по этой статье предусматривает наказание вплоть до лишения свободы", - пояснили в прокуратуре. Ранее в группе "Центр реабилитации бездомных животных "Дозор" в соцсети в "ВКонтакте" появилась информация о сжигании на птицефабрике в Кунгурском районе живьем кошек и котов, которые жили на территории предприятия. Якобы избавиться от животных попросило новое руководство. Двух кошек из огня вытащили работницы: они услышали крики, прибежали и открыли печку. Сейчас спасенные питомцы, получившие ожоги, в клинике. Еще какое-то количество животных с фабрики вынесли неравнодушные сотрудники, уточнили зоозащитники.
https://ria.ru/20240301/zhivoder-1930609515.html
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происшествия, кунгур, россия, кунгурский район
Происшествия, Кунгур, Россия, Кунгурский район
В Пермском крае проверят сообщение о сжигании кошек на птицефабрике
Прокуратура проверит сообщение о сжигании кошек на птицефабрике под Пермью
ПЕРМЬ, 5 мар - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после появления сообщений о сжигании кошек на птицефабрике под пермским Кунгуром, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
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"Кунгурская городская прокуратура проводит проверку после сообщений о сжигании животных на предприятии", - рассказали в надзорном ведомстве.
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Собеседник пояснил, что местные жители сообщили о фактах сжигания кошек на птицефабрике под Кунгуром. "Материалы направлены в полицию для дачи уголовно-правовой оценки действиям лиц по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Санкция по этой статье предусматривает наказание вплоть до лишения свободы", - пояснили в прокуратуре.
Ранее в группе "Центр реабилитации бездомных животных "Дозор" в соцсети в "ВКонтакте" появилась информация о сжигании на птицефабрике в Кунгурском районе живьем кошек и котов, которые жили на территории предприятия. Якобы избавиться от животных попросило новое руководство. Двух кошек из огня вытащили работницы: они услышали крики, прибежали и открыли печку. Сейчас спасенные питомцы, получившие ожоги, в клинике. Еще какое-то количество животных с фабрики вынесли неравнодушные сотрудники, уточнили зоозащитники.
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