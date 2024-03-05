https://ria.ru/20240305/zhivodery-1931199542.html

В Пермском крае проверят сообщение о сжигании кошек на птицефабрике

В Пермском крае проверят сообщение о сжигании кошек на птицефабрике - РИА Новости, 05.03.2024

В Пермском крае проверят сообщение о сжигании кошек на птицефабрике

Прокуратура начала проверку после появления сообщений о сжигании кошек на птицефабрике под пермским Кунгуром, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T13:20

2024-03-05T13:20

2024-03-05T13:20

происшествия

кунгур

россия

кунгурский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930549121_0:224:3071:1951_1920x0_80_0_0_414e9148d6240b02b56d4d8de65140c4.jpg

ПЕРМЬ, 5 мар - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после появления сообщений о сжигании кошек на птицефабрике под пермским Кунгуром, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. "Кунгурская городская прокуратура проводит проверку после сообщений о сжигании животных на предприятии", - рассказали в надзорном ведомстве. Собеседник пояснил, что местные жители сообщили о фактах сжигания кошек на птицефабрике под Кунгуром. "Материалы направлены в полицию для дачи уголовно-правовой оценки действиям лиц по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Санкция по этой статье предусматривает наказание вплоть до лишения свободы", - пояснили в прокуратуре. Ранее в группе "Центр реабилитации бездомных животных "Дозор" в соцсети в "ВКонтакте" появилась информация о сжигании на птицефабрике в Кунгурском районе живьем кошек и котов, которые жили на территории предприятия. Якобы избавиться от животных попросило новое руководство. Двух кошек из огня вытащили работницы: они услышали крики, прибежали и открыли печку. Сейчас спасенные питомцы, получившие ожоги, в клинике. Еще какое-то количество животных с фабрики вынесли неравнодушные сотрудники, уточнили зоозащитники.

https://ria.ru/20240301/zhivoder-1930609515.html

https://ria.ru/20240122/kot-1922800791.html

кунгур

россия

кунгурский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кунгур, россия, кунгурский район