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Луценко поблагодарил вологодских женщин-волонтеров в преддверии 8 Марта - РИА Новости, 05.03.2024
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Вологодская область
 
18:24 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/zhenschiny-volontery-1931293487.html
Луценко поблагодарил вологодских женщин-волонтеров в преддверии 8 Марта
Луценко поблагодарил вологодских женщин-волонтеров в преддверии 8 Марта - РИА Новости, 05.03.2024
Луценко поблагодарил вологодских женщин-волонтеров в преддверии 8 Марта
В стенах Законодательного Собрания Вологодской области состоялся торжественный прием женщин-волонтеров, который организовал председатель Законодательного... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T18:24
2024-03-05T18:24
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
законодательное собрание вологодской области
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В стенах Законодательного Собрания Вологодской области состоялся торжественный прием женщин-волонтеров, который организовал председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко, сообщает пресс-служба регионального парламента. Гостьями торжественного приема стали волонтеры сообщества "ШвейБат Вологда", организации "С миру по нитке", серебряные волонтеры, добровольцы из городов и округов Вологодской области. Эти женщины организовали волонтерские объединения для помощи бойцам СВО, привлекли к этой деятельности сотни людей. Луценко поздравил вологжанок с весенним праздником, поблагодарил за волонтерскую деятельность, направленную на поддержку военнослужащих. "Сегодня в этом зале собрались настоящие героини. В это сложное время, когда наши ребята находятся на СВО, каждая из вас выполняет свою работу – вы шьете одежду, плетете маскировочные сети, собираете и отправляете гуманитарные грузы. Это очень важная работа, ни один мужчина не смог бы так справиться с ней, как справляются наши женщины – чутко и спокойно. Помимо материальной, парням нужна и моральная поддержка, которую, прежде всего, обеспечивают женщины. Благодаря этой поддержке бойцы знают, что за их семьей стоит вся страна", - отметил Луценко, слова которого приводятся в сообщении. Он вручил женщинам-волонтерам благодарности и цветы.
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вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Законодательное Собрание Вологодской области

Луценко поблагодарил вологодских женщин-волонтеров в преддверии 8 Марта

CC BY 4.0 / Законодательное Собрание Вологодской области (cropped) / Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко на торжественном приеме женщин-волонтеров
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко на торжественном приеме женщин-волонтеров - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
CC BY 4.0 / Законодательное Собрание Вологодской области (cropped) /
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко на торжественном приеме женщин-волонтеров
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В стенах Законодательного Собрания Вологодской области состоялся торжественный прием женщин-волонтеров, который организовал председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Гостьями торжественного приема стали волонтеры сообщества "ШвейБат Вологда", организации "С миру по нитке", серебряные волонтеры, добровольцы из городов и округов Вологодской области. Эти женщины организовали волонтерские объединения для помощи бойцам СВО, привлекли к этой деятельности сотни людей.
Луценко поздравил вологжанок с весенним праздником, поблагодарил за волонтерскую деятельность, направленную на поддержку военнослужащих.
"Сегодня в этом зале собрались настоящие героини. В это сложное время, когда наши ребята находятся на СВО, каждая из вас выполняет свою работу – вы шьете одежду, плетете маскировочные сети, собираете и отправляете гуманитарные грузы. Это очень важная работа, ни один мужчина не смог бы так справиться с ней, как справляются наши женщины – чутко и спокойно. Помимо материальной, парням нужна и моральная поддержка, которую, прежде всего, обеспечивают женщины. Благодаря этой поддержке бойцы знают, что за их семьей стоит вся страна", - отметил Луценко, слова которого приводятся в сообщении.
Он вручил женщинам-волонтерам благодарности и цветы.
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Вологодская областьВологодская областьАндрей ЛуценкоЗаконодательное Собрание Вологодской области
 
 
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