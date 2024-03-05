https://ria.ru/20240305/zhenschiny-volontery-1931293487.html

Луценко поблагодарил вологодских женщин-волонтеров в преддверии 8 Марта

Луценко поблагодарил вологодских женщин-волонтеров в преддверии 8 Марта - РИА Новости, 05.03.2024

Луценко поблагодарил вологодских женщин-волонтеров в преддверии 8 Марта

В стенах Законодательного Собрания Вологодской области состоялся торжественный прием женщин-волонтеров, который организовал председатель Законодательного... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T18:24

2024-03-05T18:24

2024-03-05T18:24

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

законодательное собрание вологодской области

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В стенах Законодательного Собрания Вологодской области состоялся торжественный прием женщин-волонтеров, который организовал председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко, сообщает пресс-служба регионального парламента. Гостьями торжественного приема стали волонтеры сообщества "ШвейБат Вологда", организации "С миру по нитке", серебряные волонтеры, добровольцы из городов и округов Вологодской области. Эти женщины организовали волонтерские объединения для помощи бойцам СВО, привлекли к этой деятельности сотни людей. Луценко поздравил вологжанок с весенним праздником, поблагодарил за волонтерскую деятельность, направленную на поддержку военнослужащих. "Сегодня в этом зале собрались настоящие героини. В это сложное время, когда наши ребята находятся на СВО, каждая из вас выполняет свою работу – вы шьете одежду, плетете маскировочные сети, собираете и отправляете гуманитарные грузы. Это очень важная работа, ни один мужчина не смог бы так справиться с ней, как справляются наши женщины – чутко и спокойно. Помимо материальной, парням нужна и моральная поддержка, которую, прежде всего, обеспечивают женщины. Благодаря этой поддержке бойцы знают, что за их семьей стоит вся страна", - отметил Луценко, слова которого приводятся в сообщении. Он вручил женщинам-волонтерам благодарности и цветы.

https://ria.ru/20240305/vyplaty-1931201104.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области