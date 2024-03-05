https://ria.ru/20240305/zdravookhranenie-1931216062.html

Более 1 млрд рублей тратит Новгородская область в год на здравоохранение

Более 1 млрд рублей тратит Новгородская область в год на здравоохранение - РИА Новости, 05.03.2024

Более 1 млрд рублей тратит Новгородская область в год на здравоохранение

Более 1 миллиарда рублей потратила Новгородская область в 2023 году на здравоохранение, рассказал губернатор региона Андрей Никитин. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:21

2024-03-05T14:21

2024-03-05T14:43

новгородская область

великий новгород

андрей никитин (политик)

здравоохранение

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Более 1 миллиарда рублей потратила Новгородская область в 2023 году на здравоохранение, рассказал губернатор региона Андрей Никитин. Во время ежегодного послания о работе правительства региона он уточнил, что объем доходов консолидированного бюджета вырос на 23 процента с 2021 года, что позволило почти треть областной казны направить на зарплату бюджетников – врачей, учителей, социальных работников и культуры, пожарных. "По сравнению с 21-м годом, более чем на 1 миллиард увеличился объем средств, направляемых на здравоохранение. Это строительство и ремонты больниц и поликлиник, приобретение нового оборудования… Задача приоритетная - это кардиоцентр. В 2026 году он должен начать строиться. В 2024-25 мы должны готовить уже проектную документацию", - рассказал Никитин. Он отметил, что в 2022 году Новгородская область в рейтинге по смертности занимала 78-е место. Сейчас регион поднялся на 19 позиций вверх и занимает 59-ю строчку. Основная причина смертности связана именно с кардиологией. Никитин также добавил, что в Великом Новгороде в 2024 году завершится строительство дома-интерната на 200 мест с геронтологическим отделением. Сейчас он готов на 84,3 процента. Более 300 тысяч жителей области получили бесплатный пакет социальных услуг в рамках системы долговременного ухода. Всего свыше 11 миллиардов рублей ежегодно направляется на меры социальной поддержки.

https://ria.ru/20240305/zayavka-1931201655.html

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Артем Смирнов

новгородская область, великий новгород, андрей никитин (политик), здравоохранение