https://ria.ru/20240305/zayavka-1931201655.html
Новгородская область подаст заявку на участие в новом нацпроекте "Семья"
Новгородская область подаст заявку на участие в новом нацпроекте "Семья" - РИА Новости, 05.03.2024
Новгородская область подаст заявку на участие в новом нацпроекте "Семья"
Новгородская область подаст заявку на участие в новом национальном проекте "Семья", рассказал губернатор Андрей Никитин. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T13:26
2024-03-05T13:26
2024-03-05T13:38
новгородская область
андрей никитин (политик)
новгородская областная дума
нацпроекты
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мар — РИА Новости. Новгородская область подаст заявку на участие в новом национальном проекте "Семья", рассказал губернатор Андрей Никитин. Никитин во вторник выступил с ежегодным отчетом перед Новгородской областной думой, рассказав о работе правительства региона за 2023 год и о планах на 2024. Он отметил, что должны быть реализованы задачи, которые озвучил президент России в послании к Федеральному собранию. В частности, большие меры поддержки по рождаемости, репродуктивному здоровью предусматривает новый национальный проект "Семья". Новгородская область наряду с Пензенской и Тамбовской является пилотным регионом по поддержке рождаемости в малых городах. В Боровичах, Валдае и Старой Руссе уже появился муниципальный материнский капитал, будут строиться новые дома, детские площадки, ремонтироваться женские консультации. "Чрезвычайно важно заявление президента о том, что регионы с рождаемостью ниже среднероссийской получат в ближайшие годы 75 миллиардов рублей на расширение мер поддержки семей. Нам предстоит с вами, коллеги, своевременно подготовить соответствующие заявки и, безусловно, попасть в программу", - рассказал Никитин. Он также отметил, что глава государства объявил о старте с 2025 года программы капремонта детских садов, техникумов и общежитий. Распространить эту программу со школ на детские сады и техникумы Никитин ранее предлагал президенту. Регион намерен участвовать в программе, как и в новом нацпроекте "Молодежь".
https://ria.ru/20240229/nikitin-1930353841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, андрей никитин (политик), новгородская областная дума, нацпроекты
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Новгородская областная Дума, Нацпроекты
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мар — РИА Новости. Новгородская область подаст заявку на участие в новом национальном проекте "Семья", рассказал губернатор Андрей Никитин.
Никитин во вторник выступил с ежегодным отчетом перед Новгородской областной думой
, рассказав о работе правительства региона за 2023 год и о планах на 2024. Он отметил, что должны быть реализованы задачи, которые озвучил президент России
в послании к Федеральному собранию. В частности, большие меры поддержки по рождаемости, репродуктивному здоровью предусматривает новый национальный проект "Семья". Новгородская область наряду с Пензенской и Тамбовской является пилотным регионом по поддержке рождаемости в малых городах. В Боровичах
, Валдае
и Старой Руссе
уже появился муниципальный материнский капитал, будут строиться новые дома, детские площадки, ремонтироваться женские консультации.
"Чрезвычайно важно заявление президента о том, что регионы с рождаемостью ниже среднероссийской получат в ближайшие годы 75 миллиардов рублей на расширение мер поддержки семей. Нам предстоит с вами, коллеги, своевременно подготовить соответствующие заявки и, безусловно, попасть в программу", - рассказал Никитин.
Он также отметил, что глава государства объявил о старте с 2025 года программы капремонта детских садов, техникумов и общежитий. Распространить эту программу со школ на детские сады и техникумы Никитин ранее предлагал президенту. Регион намерен участвовать в программе, как и в новом нацпроекте "Молодежь".
Никитин высоко оценил озвученные Путиным меры повышения рождаемости