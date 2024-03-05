https://ria.ru/20240305/zaderzhanie-1931155229.html

В Луганске задержали украинца за финансирование "Азова"*

В Луганске задержали украинца за финансирование "Азова"* - РИА Новости, 05.03.2024

В Луганске задержали украинца за финансирование "Азова"*

В Луганске задержали гражданина Украины за финансирование организации "Азов"*, сообщается в Telegram-канале регионального главка Следственного комитета. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T10:51

2024-03-05T10:51

2024-03-05T16:47

специальная военная операция на украине

происшествия

луганск

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Луганске задержали гражданина Украины за финансирование организации "Азов"*, сообщается в Telegram-канале регионального главка Следственного комитета. "Установлено, что подозреваемый, достоверно зная, что украинское военизированное националистическое объединение "Азов" признано террористическим и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации, в период с февраля по ноябрь 2023 года осуществил не менее восьми переводов денежных средств с использованием мобильной платформы участникам этой организации", — говорится в релизе.Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о финансировании терроризма. Следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html

луганск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганск, украина, следственный комитет россии (ск рф)