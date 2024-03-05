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В Луганске задержали украинца за финансирование "Азова"*
В Луганске задержали украинца за финансирование "Азова"* - РИА Новости, 05.03.2024
В Луганске задержали украинца за финансирование "Азова"*
В Луганске задержали гражданина Украины за финансирование организации "Азов"*, сообщается в Telegram-канале регионального главка Следственного комитета. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T10:51
2024-03-05T10:51
2024-03-05T16:47
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Луганске задержали гражданина Украины за финансирование организации "Азов"*, сообщается в Telegram-канале регионального главка Следственного комитета. "Установлено, что подозреваемый, достоверно зная, что украинское военизированное националистическое объединение "Азов" признано террористическим и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации, в период с февраля по ноябрь 2023 года осуществил не менее восьми переводов денежных средств с использованием мобильной платформы участникам этой организации", — говорится в релизе.Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о финансировании терроризма. Следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, луганск, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганск, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
В Луганске задержали украинца за финансирование "Азова"*
СК: в Луганске задержали гражданина Украины, переводившего деньги членам "Азова"
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
В Луганске задержали гражданина Украины за финансирование организации "Азов"*, сообщается в Telegram-канале
регионального главка Следственного комитета.
"Установлено, что подозреваемый, достоверно зная, что украинское военизированное националистическое объединение "Азов" признано террористическим и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации, в период с февраля по ноябрь 2023 года осуществил не менее восьми переводов денежных средств с использованием мобильной платформы участникам этой организации", — говорится в релизе.
Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о финансировании терроризма. Следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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