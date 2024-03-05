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Армия США сообщила о перехвате двух крылатых ракет в Красном море - РИА Новости, 05.03.2024
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07:55 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/yemen-1931134777.html
Армия США сообщила о перехвате двух крылатых ракет в Красном море
Армия США сообщила о перехвате двух крылатых ракет в Красном море - РИА Новости, 05.03.2024
Армия США сообщила о перехвате двух крылатых ракет в Красном море
Центральное командование США (CENTCOM) сообщило в соцсети Х, что его силы в минувшие сутки перехватили две противокорабельные крылатые ракеты в Красном море. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T07:55
2024-03-05T07:55
в мире
красное море
сша
сана
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
йемен
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило в соцсети Х, что его силы в минувшие сутки перехватили две противокорабельные крылатые ракеты в Красном море. "В 20.00 (время Саны, совпадает с мск) силы CENTCOM осуществили два удара в целях самообороны по двум противокорабельным крылатым ракетам, представлявшим прямую угрозу коммерческим судам и кораблям ВМС США в регионе", - говорится в заявлении CENTCOM. Центральное командование сообщило также, что в промежутке с 15.50 по 16.15 по времени Саны (совпадает с мск) правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) запустило две противокорабельные крылатые ракеты по контейнеровозу под флагом Либерии. Одна из ракет попала в судно, причинив ущерб, однако никто не пострадал. Контейнеровоз не запросил помощь и продолжил следовать прежним курсом, говорится в заявлении CENTCOM. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240303/sukhogruz-1930793201.html
красное море
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в мире, красное море, сша, сана, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, йемен
В мире, Красное море, США, Сана, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, Йемен
Армия США сообщила о перехвате двух крылатых ракет в Красном море

CENTCOM: армия США перехватила две крылатые ракеты в Красном море

© Фото : U.S. Navy / Lt.Cmdr. Charles AbellЭсминец ВМС США
Эсминец ВМС США - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : U.S. Navy / Lt.Cmdr. Charles Abell
Эсминец ВМС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило в соцсети Х, что его силы в минувшие сутки перехватили две противокорабельные крылатые ракеты в Красном море.
«
"В 20.00 (время Саны, совпадает с мск) силы CENTCOM осуществили два удара в целях самообороны по двум противокорабельным крылатым ракетам, представлявшим прямую угрозу коммерческим судам и кораблям ВМС США в регионе", - говорится в заявлении CENTCOM.
Центральное командование сообщило также, что в промежутке с 15.50 по 16.15 по времени Саны (совпадает с мск) правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) запустило две противокорабельные крылатые ракеты по контейнеровозу под флагом Либерии. Одна из ракет попала в судно, причинив ущерб, однако никто не пострадал. Контейнеровоз не запросил помощь и продолжил следовать прежним курсом, говорится в заявлении CENTCOM.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В миреКрасное мореСШАСанаАнсар АллаВоенная операция США и Британии в ЙеменеЙемен
 
 
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