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В Одессе в третий раз за ночь прогремели взрывы, сообщают СМИ
В Одессе в третий раз за ночь прогремели взрывы, сообщают СМИ - РИА Новости, 05.03.2024
В Одессе в третий раз за ночь прогремели взрывы, сообщают СМИ
Взрывы в третий раз за ночь прозвучали в 01.39 по мск в Одессе, сообщило украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T01:55
2024-03-05T01:55
2024-03-05T02:02
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Взрывы в третий раз за ночь прозвучали в 01.39 по мск в Одессе, сообщило украинский телеканал "Общественное". Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало о первых взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. Позднее телеканал "Общественное" сообщил о повторных взрывах в городе. "В Одессе слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Одесской области прозвучал в 00.33 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240304/oruzhie-1931111942.html
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Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Одесская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
В Одессе в третий раз за ночь прогремели взрывы, сообщают СМИ
"Общественное": в Одессе в третий раз за ночь прогремели взрывы