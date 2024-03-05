https://ria.ru/20240305/vzryvy-1931120436.html

В Одессе в третий раз за ночь прогремели взрывы, сообщают СМИ

В Одессе в третий раз за ночь прогремели взрывы, сообщают СМИ - РИА Новости, 05.03.2024

В Одессе в третий раз за ночь прогремели взрывы, сообщают СМИ

Взрывы в третий раз за ночь прозвучали в 01.39 по мск в Одессе, сообщило украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T01:55

2024-03-05T01:55

2024-03-05T02:02

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Взрывы в третий раз за ночь прозвучали в 01.39 по мск в Одессе, сообщило украинский телеканал "Общественное". Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало о первых взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. Позднее телеканал "Общественное" сообщил о повторных взрывах в городе. "В Одессе слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Одесской области прозвучал в 00.33 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240304/oruzhie-1931111942.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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