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В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.03.2024
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в Одессе, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T01:16
2024-03-05T01:16
2024-03-05T02:22
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одессе, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Одессе слышны взрывы", — пишет издание в своем Telegram-канале.Украинский телеканал "Общественное" позже сообщил о повторных взрывах в Одессе."В Одессе снова раздаются взрывы", — говорится в посте.Позднее местное издание "Суспильне Одесса" сообщило, что в городе в четвертый раз за ночь прогремели взрывы.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Одесской области прозвучал в 0.33 мск. Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Одесская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Страна.ua": в Одессе прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога