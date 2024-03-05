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В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:16 05.03.2024 (обновлено: 02:22 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/vzryvy-1931119541.html
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.03.2024
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в Одессе, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T01:16
2024-03-05T02:22
специальная военная операция на украине
одесса
россия
одесская область
вооруженные силы украины
в мире
украина
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одессе, сообщает украинское издание "Страна.ua". &quot;В Одессе слышны взрывы&quot;, — пишет издание в своем Telegram-канале.Украинский телеканал "Общественное" позже сообщил о повторных взрывах в Одессе."В Одессе снова раздаются взрывы", — говорится в посте.Позднее местное издание "Суспильне Одесса" сообщило, что в городе в четвертый раз за ночь прогремели взрывы.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Одесской области прозвучал в 0.33 мск. Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
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одесса, россия, одесская область, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Одесская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Страна.ua": в Одессе прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одессе, сообщает украинское издание "Страна.ua".
«

"В Одессе слышны взрывы", — пишет издание в своем Telegram-канале.

Украинский телеканал "Общественное" позже сообщил о повторных взрывах в Одессе.
"В Одессе снова раздаются взрывы", — говорится в посте.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Запад превращает поражение Украины в свое собственное
2 марта, 08:00
Позднее местное издание "Суспильне Одесса" сообщило, что в городе в четвертый раз за ночь прогремели взрывы.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Одесской области прозвучал в 0.33 мск.
Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаРоссияОдесская областьВооруженные силы УкраиныВ миреУкраина
 
 
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