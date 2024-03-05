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В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.03.2024

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали в Одессе, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T01:16

2024-03-05T01:16

2024-03-05T02:22

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одессе, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Одессе слышны взрывы", — пишет издание в своем Telegram-канале.Украинский телеканал "Общественное" позже сообщил о повторных взрывах в Одессе."В Одессе снова раздаются взрывы", — говорится в посте.Позднее местное издание "Суспильне Одесса" сообщило, что в городе в четвертый раз за ночь прогремели взрывы.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Одесской области прозвучал в 0.33 мск. Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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одесская область

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