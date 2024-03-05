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Семьи военнослужащих СВО получат единовременные выплаты к 8 Марта
Семьи военнослужащих СВО получат единовременные выплаты к 8 Марта - РИА Новости, 05.03.2024
Семьи военнослужащих СВО получат единовременные выплаты к 8 Марта
К Международному женскому дню матери, супруги и вдовы участников специальной военной операции из Липецкой области получат единовременные выплаты;... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T13:24
2024-03-05T13:24
2024-03-05T13:24
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. К Международному женскому дню матери, супруги и вдовы участников специальной военной операции из Липецкой области получат единовременные выплаты; соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Артамонов, сообщили в пресс-службе областного правительства. По сообщению источника, размер выплаты составит 10 тысяч рублей. Заявление на получение денег женщины могут подавать уже сейчас и до 30 апреля. "Проконтролирую, чтобы выплаты поступили в максимально короткие сроки", — написал Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале. Губернатор уточнил, что женщинам достаточно обратиться с своему семейному куратору через систему "Патронаж" или воспользоваться порталом "Госуслуги". Заявления также принимаются в многофункциональных центрах "Мои документы".
https://ria.ru/20240207/sistema-1925963554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. К Международному женскому дню матери, супруги и вдовы участников специальной военной операции из Липецкой области получат единовременные выплаты; соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Артамонов, сообщили в пресс-службе областного правительства.
По сообщению источника, размер выплаты составит 10 тысяч рублей. Заявление на получение денег женщины могут подавать уже сейчас и до 30 апреля.
"Проконтролирую, чтобы выплаты поступили в максимально короткие сроки", — написал Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
Губернатор уточнил, что женщинам достаточно обратиться с своему семейному куратору через систему "Патронаж" или воспользоваться порталом "Госуслуги
". Заявления также принимаются в многофункциональных центрах "Мои документы".
Артамонов представил систему "Патронаж" для обращений за помощью