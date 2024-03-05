Многодетные мамы из Тверской области стали волонтерами ВФМ-2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиМногодетные мамы из Тверской области стали волонтерами ВФМ-2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Многодетные мамы из Тверской области стали волонтерами ВФМ-2024
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В состав волонтерского корпуса Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), который в эти дни проходит на федеральной территории "Сириус" в Сочи, вошли активные многодетные мамы из Тверской области, в семьях которых воспитывается по четыре ребенка, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всего на площадке фестиваля от Верхневолжья работают 20 волонтеров. Они активно участвуют в различных событиях фестиваля, рассказывают участникам из других государств о традиционной российской культуре, проводят для них мастер-классы. Одним из таких мероприятий стал мастер-класс для подшефных стран по изготовлению карельской куклы-рванки. Так издавна называли игровых кукол, которых мастерили из лоскутков, оторванных от куска материи, говорится в сообщении.
Всемирный фестиваль молодежи – масштабное событие в мире в сфере международного молодежного сотрудничества. Он объединил более 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, дипломатии, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения. В делегацию Тверской области вошел 81 представитель молодого поколения, заключили в пресс-службе.