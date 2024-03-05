https://ria.ru/20240305/volontery-1931254373.html

Многодетные мамы из Тверской области стали волонтерами ВФМ-2024

Многодетные мамы из Тверской области стали волонтерами ВФМ-2024 - РИА Новости, 05.03.2024

Многодетные мамы из Тверской области стали волонтерами ВФМ-2024

В состав волонтерского корпуса Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), который в эти дни проходит на федеральной территории "Сириус" в Сочи, вошли активные... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:27

2024-03-05T16:27

2024-03-05T16:27

тверская область

федеральная территория "сириус"

всемирный фестиваль молодежи — 2024

волонтеры

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В состав волонтерского корпуса Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), который в эти дни проходит на федеральной территории "Сириус" в Сочи, вошли активные многодетные мамы из Тверской области, в семьях которых воспитывается по четыре ребенка, сообщает пресс-служба правительства региона. Всего на площадке фестиваля от Верхневолжья работают 20 волонтеров. Они активно участвуют в различных событиях фестиваля, рассказывают участникам из других государств о традиционной российской культуре, проводят для них мастер-классы. Одним из таких мероприятий стал мастер-класс для подшефных стран по изготовлению карельской куклы-рванки. Так издавна называли игровых кукол, которых мастерили из лоскутков, оторванных от куска материи, говорится в сообщении. Всемирный фестиваль молодежи – масштабное событие в мире в сфере международного молодежного сотрудничества. Он объединил более 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, дипломатии, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения. В делегацию Тверской области вошел 81 представитель молодого поколения, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240304/klaster-1931087987.html

федеральная территория "сириус"

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

федеральная территория "сириус", всемирный фестиваль молодежи — 2024, волонтеры