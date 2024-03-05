Рейтинг@Mail.ru
Многодетные мамы из Тверской области стали волонтерами ВФМ-2024 - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
16:27 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/volontery-1931254373.html
Многодетные мамы из Тверской области стали волонтерами ВФМ-2024
Многодетные мамы из Тверской области стали волонтерами ВФМ-2024 - РИА Новости, 05.03.2024
Многодетные мамы из Тверской области стали волонтерами ВФМ-2024
В состав волонтерского корпуса Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), который в эти дни проходит на федеральной территории "Сириус" в Сочи, вошли активные... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T16:27
2024-03-05T16:27
тверская область
федеральная территория "сириус"
всемирный фестиваль молодежи — 2024
волонтеры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931256707_0:155:2000:1280_1920x0_80_0_0_5f09af374526610adf93508091658813.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В состав волонтерского корпуса Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), который в эти дни проходит на федеральной территории "Сириус" в Сочи, вошли активные многодетные мамы из Тверской области, в семьях которых воспитывается по четыре ребенка, сообщает пресс-служба правительства региона. Всего на площадке фестиваля от Верхневолжья работают 20 волонтеров. Они активно участвуют в различных событиях фестиваля, рассказывают участникам из других государств о традиционной российской культуре, проводят для них мастер-классы. Одним из таких мероприятий стал мастер-класс для подшефных стран по изготовлению карельской куклы-рванки. Так издавна называли игровых кукол, которых мастерили из лоскутков, оторванных от куска материи, говорится в сообщении. Всемирный фестиваль молодежи – масштабное событие в мире в сфере международного молодежного сотрудничества. Он объединил более 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, дипломатии, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения. В делегацию Тверской области вошел 81 представитель молодого поколения, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240304/klaster-1931087987.html
федеральная территория "сириус"
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931256707_176:70:1790:1280_1920x0_80_0_0_23d1d386faa81ea32be85793a44d65f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная территория "сириус", всемирный фестиваль молодежи — 2024, волонтеры
Тверская область, Федеральная территория "Сириус", Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Волонтеры

Многодетные мамы из Тверской области стали волонтерами ВФМ-2024

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиМногодетные мамы из Тверской области стали волонтерами ВФМ-2024
Многодетные мамы из Тверской области стали волонтерами ВФМ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Многодетные мамы из Тверской области стали волонтерами ВФМ-2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В состав волонтерского корпуса Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), который в эти дни проходит на федеральной территории "Сириус" в Сочи, вошли активные многодетные мамы из Тверской области, в семьях которых воспитывается по четыре ребенка, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всего на площадке фестиваля от Верхневолжья работают 20 волонтеров. Они активно участвуют в различных событиях фестиваля, рассказывают участникам из других государств о традиционной российской культуре, проводят для них мастер-классы. Одним из таких мероприятий стал мастер-класс для подшефных стран по изготовлению карельской куклы-рванки. Так издавна называли игровых кукол, которых мастерили из лоскутков, оторванных от куска материи, говорится в сообщении.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудил планы создания культурно-исторического кластера - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Руденя обсудил планы создания культурно-исторического кластера в Твери
4 марта, 19:05
Всемирный фестиваль молодежи – масштабное событие в мире в сфере международного молодежного сотрудничества. Он объединил более 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, дипломатии, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения. В делегацию Тверской области вошел 81 представитель молодого поколения, заключили в пресс-службе.
 
Тверская областьФедеральная территория "Сириус"Всемирный фестиваль молодежи — 2024Волонтеры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала