https://ria.ru/20240305/vodoemy-1931148856.html
Гладков рассказал об очистке белгородских водоемов
Гладков рассказал об очистке белгородских водоемов - РИА Новости, 05.03.2024
Гладков рассказал об очистке белгородских водоемов
Более 50 водоемов будут очищены в этом году в Белгородской области, они были выбраны по итогам народного голосования, а начнутся работы раньше запланированного, РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T10:17
2024-03-05T10:17
2024-03-05T10:17
белгородская область
вячеслав гладков
благоустройство
вода
губкинский городской округ
алексеевка
экология в россии
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БЕЛГОРОД, 5 мар – РИА Новости. Более 50 водоемов будут очищены в этом году в Белгородской области, они были выбраны по итогам народного голосования, а начнутся работы раньше запланированного, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Вячеслав Гладков. "Погода позволяет нам выйти немного раньше с выполнением запланированных в 2024 году работ по очистке русел рек и водоемов… В этом году у нас в плане 52 объекта", - написал губернатор. Глава региона напомнил, что все водоемы выбирались путём народного голосования. Власти по окончании работ надеются на активность со стороны жителей по общественной приемке. "Начинаем с двух объектов: в Губкинском городском округе в селе Евгеньевка начали чистить пруд, а в Алексеевке - реку Тихая Сосна", - отметил Гладков. В прошлом году в регионе было восстановлено также свыше 50 водных объектов, а в 2022-м специалисты расчистили и облагородили 65 рек, озер и прудов. Сами жители принимают активное участие не только в выборе объектов, нуждающихся в восстановлении, но и в приемке работ.
https://ria.ru/20240304/obuchenie-1931073981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, благоустройство, вода, губкинский городской округ, алексеевка, экология в россии
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Благоустройство, Вода, Губкинский городской округ, Алексеевка, Экология в России
БЕЛГОРОД, 5 мар – РИА Новости. Более 50 водоемов будут очищены в этом году в Белгородской области, они были выбраны по итогам народного голосования, а начнутся работы раньше запланированного, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Вячеслав Гладков.
"Погода позволяет нам выйти немного раньше с выполнением запланированных в 2024 году работ по очистке русел рек и водоемов… В этом году у нас в плане 52 объекта", - написал губернатор.
Гладков рассказал об обучении белгородцев навыкам первой помощи
Глава региона напомнил, что все водоемы выбирались путём народного голосования. Власти по окончании работ надеются на активность со стороны жителей по общественной приемке. "Начинаем с двух объектов: в Губкинском городском округе
в селе Евгеньевка начали чистить пруд, а в Алексеевке
- реку Тихая Сосна", - отметил Гладков.
В прошлом году в регионе было восстановлено также свыше 50 водных объектов, а в 2022-м специалисты расчистили и облагородили 65 рек, озер и прудов. Сами жители принимают активное участие не только в выборе объектов, нуждающихся в восстановлении, но и в приемке работ.