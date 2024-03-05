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Гладков рассказал об очистке белгородских водоемов - РИА Новости, 05.03.2024
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Белгородская область
Белгородская область
 
10:17 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/vodoemy-1931148856.html
Гладков рассказал об очистке белгородских водоемов
Гладков рассказал об очистке белгородских водоемов - РИА Новости, 05.03.2024
Гладков рассказал об очистке белгородских водоемов
Более 50 водоемов будут очищены в этом году в Белгородской области, они были выбраны по итогам народного голосования, а начнутся работы раньше запланированного, РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T10:17
2024-03-05T10:17
белгородская область
вячеслав гладков
благоустройство
вода
губкинский городской округ
алексеевка
экология в россии
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БЕЛГОРОД, 5 мар – РИА Новости. Более 50 водоемов будут очищены в этом году в Белгородской области, они были выбраны по итогам народного голосования, а начнутся работы раньше запланированного, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Вячеслав Гладков. "Погода позволяет нам выйти немного раньше с выполнением запланированных в 2024 году работ по очистке русел рек и водоемов… В этом году у нас в плане 52 объекта", - написал губернатор. Глава региона напомнил, что все водоемы выбирались путём народного голосования. Власти по окончании работ надеются на активность со стороны жителей по общественной приемке. "Начинаем с двух объектов: в Губкинском городском округе в селе Евгеньевка начали чистить пруд, а в Алексеевке - реку Тихая Сосна", - отметил Гладков. В прошлом году в регионе было восстановлено также свыше 50 водных объектов, а в 2022-м специалисты расчистили и облагородили 65 рек, озер и прудов. Сами жители принимают активное участие не только в выборе объектов, нуждающихся в восстановлении, но и в приемке работ.
https://ria.ru/20240304/obuchenie-1931073981.html
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вячеслав гладков, благоустройство, вода, губкинский городской округ, алексеевка, экология в россии
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Благоустройство, Вода, Губкинский городской округ, Алексеевка, Экология в России

Гладков рассказал об очистке белгородских водоемов

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 5 мар – РИА Новости. Более 50 водоемов будут очищены в этом году в Белгородской области, они были выбраны по итогам народного голосования, а начнутся работы раньше запланированного, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Вячеслав Гладков.
"Погода позволяет нам выйти немного раньше с выполнением запланированных в 2024 году работ по очистке русел рек и водоемов… В этом году у нас в плане 52 объекта", - написал губернатор.
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Глава региона напомнил, что все водоемы выбирались путём народного голосования. Власти по окончании работ надеются на активность со стороны жителей по общественной приемке. "Начинаем с двух объектов: в Губкинском городском округе в селе Евгеньевка начали чистить пруд, а в Алексеевке - реку Тихая Сосна", - отметил Гладков.
В прошлом году в регионе было восстановлено также свыше 50 водных объектов, а в 2022-м специалисты расчистили и облагородили 65 рек, озер и прудов. Сами жители принимают активное участие не только в выборе объектов, нуждающихся в восстановлении, но и в приемке работ.
 
Белгородская областьВячеслав ГладковБлагоустройствоВодаГубкинский городской округАлексеевкаЭкология в России
 
 
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