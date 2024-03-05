https://ria.ru/20240305/vodoemy-1931148856.html

Гладков рассказал об очистке белгородских водоемов

Гладков рассказал об очистке белгородских водоемов - РИА Новости, 05.03.2024

Гладков рассказал об очистке белгородских водоемов

Более 50 водоемов будут очищены в этом году в Белгородской области, они были выбраны по итогам народного голосования, а начнутся работы раньше запланированного, РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T10:17

2024-03-05T10:17

2024-03-05T10:17

белгородская область

вячеслав гладков

благоустройство

вода

губкинский городской округ

алексеевка

экология в россии

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БЕЛГОРОД, 5 мар – РИА Новости. Более 50 водоемов будут очищены в этом году в Белгородской области, они были выбраны по итогам народного голосования, а начнутся работы раньше запланированного, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Вячеслав Гладков. "Погода позволяет нам выйти немного раньше с выполнением запланированных в 2024 году работ по очистке русел рек и водоемов… В этом году у нас в плане 52 объекта", - написал губернатор. Глава региона напомнил, что все водоемы выбирались путём народного голосования. Власти по окончании работ надеются на активность со стороны жителей по общественной приемке. "Начинаем с двух объектов: в Губкинском городском округе в селе Евгеньевка начали чистить пруд, а в Алексеевке - реку Тихая Сосна", - отметил Гладков. В прошлом году в регионе было восстановлено также свыше 50 водных объектов, а в 2022-м специалисты расчистили и облагородили 65 рек, озер и прудов. Сами жители принимают активное участие не только в выборе объектов, нуждающихся в восстановлении, но и в приемке работ.

https://ria.ru/20240304/obuchenie-1931073981.html

губкинский городской округ

алексеевка

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Артем Смирнов

вячеслав гладков, благоустройство, вода, губкинский городской округ, алексеевка, экология в россии