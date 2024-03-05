https://ria.ru/20240305/vks-1931200008.html

В зоне СВО обеспечили необходимый уровень летной годности группировки ВКС

В зоне СВО обеспечили необходимый уровень летной годности группировки ВКС - РИА Новости, 05.03.2024

В зоне СВО обеспечили необходимый уровень летной годности группировки ВКС

Для группировки ВКС РФ, задействованной в специальной военной операции, обеспечен необходимый уровень летной годности, заявил министр обороны России Сергей... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T13:21

2024-03-05T13:21

2024-03-05T13:21

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

объединенная двигателестроительная корпорация

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Для группировки ВКС РФ, задействованной в специальной военной операции, обеспечен необходимый уровень летной годности, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. "Отмечу, что достигнутые мощности предприятий корпорации (Объединенной двигателестроительной корпорации - ред.) обеспечивают необходимый уровень летной годности группировки Воздушно-космических сил, задействованной в специальной военной операции", - сказал он, выступая на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. Министр подчеркнул, что по итогам 2023 года ОДК в полном объеме выполнила задания гособоронзаказа и обеспечила опережающую отгрузку части продукции по планам на 2024 год. По его словам, сегодня конструкторские службы совершенствуют технические и ресурсные характеристики российских двигателей, используя только отечественные материалы. Кроме того, предприятиями ОДК проводятся комплексные испытания гибридных силовых установок, которые позволят снизить вредные выбросы и существенно повысить топливную эффективность и безопасность эксплуатации летательных аппаратов, добавил глава военного ведомства.

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, объединенная двигателестроительная корпорация, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф