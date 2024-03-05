https://ria.ru/20240305/vks-1931200008.html
В зоне СВО обеспечили необходимый уровень летной годности группировки ВКС
В зоне СВО обеспечили необходимый уровень летной годности группировки ВКС - РИА Новости, 05.03.2024
В зоне СВО обеспечили необходимый уровень летной годности группировки ВКС
Для группировки ВКС РФ, задействованной в специальной военной операции, обеспечен необходимый уровень летной годности, заявил министр обороны России Сергей... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T13:21
2024-03-05T13:21
2024-03-05T13:21
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
объединенная двигателестроительная корпорация
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Для группировки ВКС РФ, задействованной в специальной военной операции, обеспечен необходимый уровень летной годности, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. "Отмечу, что достигнутые мощности предприятий корпорации (Объединенной двигателестроительной корпорации - ред.) обеспечивают необходимый уровень летной годности группировки Воздушно-космических сил, задействованной в специальной военной операции", - сказал он, выступая на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. Министр подчеркнул, что по итогам 2023 года ОДК в полном объеме выполнила задания гособоронзаказа и обеспечила опережающую отгрузку части продукции по планам на 2024 год. По его словам, сегодня конструкторские службы совершенствуют технические и ресурсные характеристики российских двигателей, используя только отечественные материалы. Кроме того, предприятиями ОДК проводятся комплексные испытания гибридных силовых установок, которые позволят снизить вредные выбросы и существенно повысить топливную эффективность и безопасность эксплуатации летательных аппаратов, добавил глава военного ведомства.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, объединенная двигателестроительная корпорация, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Объединенная двигателестроительная корпорация, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы РФ
В зоне СВО обеспечили необходимый уровень летной годности группировки ВКС
Шойгу: в зоне СВО обеспечен необходимый уровень летной годности группировки ВКС
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Для группировки ВКС РФ, задействованной в специальной военной операции, обеспечен необходимый уровень летной годности, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Отмечу, что достигнутые мощности предприятий корпорации (Объединенной двигателестроительной корпорации
- ред.) обеспечивают необходимый уровень летной годности группировки Воздушно-космических сил, задействованной в специальной военной операции", - сказал он, выступая на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
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Министр подчеркнул, что по итогам 2023 года ОДК в полном объеме выполнила задания гособоронзаказа и обеспечила опережающую отгрузку части продукции по планам на 2024 год.
По его словам, сегодня конструкторские службы совершенствуют технические и ресурсные характеристики российских двигателей, используя только отечественные материалы.
Кроме того, предприятиями ОДК проводятся комплексные испытания гибридных силовых установок, которые позволят снизить вредные выбросы и существенно повысить топливную эффективность и безопасность эксплуатации летательных аппаратов, добавил глава военного ведомства.
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