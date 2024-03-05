https://ria.ru/20240305/vinodelie-1931332920.html
Путин оценил развитие виноделия в России
Путин оценил развитие виноделия в России - РИА Новости, 05.03.2024
Путин оценил развитие виноделия в России
Винодельческая отрасль России сделала серьезный шаг в своем развитии, в том числе и благодаря принятым мерам по ее поддержке со стороны государства, заявил... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T22:02
2024-03-05T22:02
2024-03-05T22:02
экономика
россия
владимир путин
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — РИА Новости. Винодельческая отрасль России сделала серьезный шаг в своем развитии, в том числе и благодаря принятым мерам по ее поддержке со стороны государства, заявил президент РФ Владимир Путин. "Виноделие в нашей стране сделало такой серьезный шаг в своем развитии, а именно, я думаю, что как раз после принятия, наверное, закона о виноделии... Когда мы подтвердили, что вино должно быть географического названия, и только этот продукт достоин поддержки со стороны государства, мы таким образом отсекли отчасти хотя бы ваших конкурентов внутри страны", - сказал Путин на встрече с представителями предприятий АПК. Он отметил, что виноделие - это сложная отрасль. "Конечно, это сложно, это требует поддержки со стороны государства. Но государство и старается, и министерство старается вас поддержать. Теперь, когда мы достигли определенного уровня, теперь, наверное, можно подумать о том, чтобы эта поддержка носила рыночный характер. А, безусловно, развитие винного туризма, развитие специфического винного туризма - это один из элементов поддержки", — добавил президент.
https://ria.ru/20240305/vino-1931324490.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин оценил развитие виноделия в России
Путин: виноделие в РФ сделало серьезный шаг в своем развитии
СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — РИА Новости. Винодельческая отрасль России сделала серьезный шаг в своем развитии, в том числе и благодаря принятым мерам по ее поддержке со стороны государства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Виноделие в нашей стране сделало такой серьезный шаг в своем развитии, а именно, я думаю, что как раз после принятия, наверное, закона о виноделии... Когда мы подтвердили, что вино должно быть географического названия, и только этот продукт достоин поддержки со стороны государства, мы таким образом отсекли отчасти хотя бы ваших конкурентов внутри страны", - сказал Путин на встрече с представителями предприятий АПК.
Он отметил, что виноделие - это сложная отрасль.
"Конечно, это сложно, это требует поддержки со стороны государства. Но государство и старается, и министерство старается вас поддержать. Теперь, когда мы достигли определенного уровня, теперь, наверное, можно подумать о том, чтобы эта поддержка носила рыночный характер. А, безусловно, развитие винного туризма, развитие специфического винного туризма - это один из элементов поддержки", — добавил президент.
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