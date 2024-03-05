https://ria.ru/20240305/vinodelie-1931332920.html

Путин оценил развитие виноделия в России

Путин оценил развитие виноделия в России - РИА Новости, 05.03.2024

Путин оценил развитие виноделия в России

Винодельческая отрасль России сделала серьезный шаг в своем развитии, в том числе и благодаря принятым мерам по ее поддержке со стороны государства, заявил... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T22:02

2024-03-05T22:02

2024-03-05T22:02

экономика

россия

владимир путин

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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — РИА Новости. Винодельческая отрасль России сделала серьезный шаг в своем развитии, в том числе и благодаря принятым мерам по ее поддержке со стороны государства, заявил президент РФ Владимир Путин. "Виноделие в нашей стране сделало такой серьезный шаг в своем развитии, а именно, я думаю, что как раз после принятия, наверное, закона о виноделии... Когда мы подтвердили, что вино должно быть географического названия, и только этот продукт достоин поддержки со стороны государства, мы таким образом отсекли отчасти хотя бы ваших конкурентов внутри страны", - сказал Путин на встрече с представителями предприятий АПК. Он отметил, что виноделие - это сложная отрасль. "Конечно, это сложно, это требует поддержки со стороны государства. Но государство и старается, и министерство старается вас поддержать. Теперь, когда мы достигли определенного уровня, теперь, наверное, можно подумать о том, чтобы эта поддержка носила рыночный характер. А, безусловно, развитие винного туризма, развитие специфического винного туризма - это один из элементов поддержки", — добавил президент.

https://ria.ru/20240305/vino-1931324490.html

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экономика, россия, владимир путин