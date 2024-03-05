https://ria.ru/20240305/vfm-1931287532.html

На Ямал приедут 65 иностранных участников по региональной программе ВФМ

На Ямал приедут 65 иностранных участников по региональной программе ВФМ - РИА Новости, 05.03.2024

На Ямал приедут 65 иностранных участников по региональной программе ВФМ

В рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи на Ямал планируют приехать 65 иностранных участников из более чем 30 стран, заявил глава... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T17:57

2024-03-05T17:57

2024-03-05T17:57

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

дмитрий артюхов

ямал

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931085152_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aecae2db1e645b300e4a43450f6f0b79.jpg

СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. В рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи на Ямал планируют приехать 65 иностранных участников из более чем 30 стран, заявил глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. "К нам на Ямал планируют приехать порядка 65 иностранных участников Всемирного фестиваля, это представители более чем 30 стран... Хотим для каждого сделать интересный трек", - сказал он журналистам на Всемирном фестивале молодежи. Артюхов отметил, что ребята побывают транзитом через Москву на выставке "Россия" на ВДНХ. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240303/festival-1930854372.html

ямал

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выставка-форум "россия", всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), дмитрий артюхов, ямал, москва, россия, владимир путин