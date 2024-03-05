https://ria.ru/20240305/verbnaya-1931078113.html

Вербная неделя в 2024 году: история и традиции

Вербная неделя 2024: какого числа начинается, история и славянские традиции

Вербная неделя в 2024 году: история и традиции

Вербная неделя – шестая неделя Великого поста. Она заканчивается Вербным воскресеньем, а после начинается Страстная седмица. Какого числа начинается Вербная... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T13:06

2024-03-05T13:06

2024-03-05T13:06

религия

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муром

киев

иисус христос

религиозные праздники

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Вербная неделя – шестая неделя Великого поста. Она заканчивается Вербным воскресеньем, а после начинается Страстная седмица. Какого числа начинается Вербная неделя в 2024 году, история и традиции каждого дня – в материале РИА Новости.Вербная неделя 2024Вербная неделя – шестая неделя Великого поста, предшествует Страстной седмице. Ее последние дни – это два важнейших для православных верующих события – Лазарева суббота и Вербное воскресенье.Какого числа начинаетсяИз года в год даты Вербной недели меняются. Дело в том, что они зависят от дня празднования Пасхи. В 2024 году Вербная неделя начнется 22 апреля, а закончится 28 апреля. После чего наступит Страстная седмица. А затем 5 мая верующие отметят главный праздник – Светлое Христово Воскресение.ИсторияВ церковном календаре нет праздника с названием "Вербное воскресенье". Правильно называть торжество Вход Господень в Иерусалим.В Евангелии повествуется, что Иисус въехал в город на осле, а люди встречали его пальмовыми ветвями, устилали землю перед ним своими одеждами и восклицали "осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!"Праздничным этот день стал начиная с IV столетия: тогда в церкви появилась традиция освящать пальмовые ветки. В южных странах эту неделю еще называли неделей ваий ("вайя" в переводе с греческого означает пальмовая ветвь).В северных странах, где пальмы не растут, использую вербу. Она одной из первых распускается после зимних холодов и возвещает о начале весны.Интересно, что Вербному воскресенью предшествует другое важное для верующих событие – Лазарева суббота. Этот день получил свое название в честь воскрешения Лазаря из Вифании. Иисус Христос совершил чудо, когда со своими учениками шел в Иерусалим.Славянские традиции по дням Вербной неделиЧасто в литературе можно встретить другие названия Вербной недели – Цветная неделя, Цветоносная или Вербохлест. Связано это с тем, что в этот период переплелись христианские и многие народные традиции.ПонедельникВ первый день Вербной недели существовал такой обычай: теща непременно должна была прийти в дом к зятю с подарками и пожелать всего наилучшего.В 2024 году Вербный понедельник выпадает на 22 апреля. В православном календаре это день памяти святых мучеников Дисана, Мариава, Авдиеса и прочих 270, принявших мученическую смерть от царя Сапора II.Также в этот день вспоминают и других святых: Евпсихия Кесарийского, Гавриила Фомина, преподобномученика Вадима Персидского, чья стойкость в вере послужила примером для многих обратившихся в христианство.ВторникНа 23 апреля приходится день памяти священномученика Григория V. Он был Константинопольским патриархом на рубеже XVIII – XIX веков. Его правление пришлось на непростой период: христиане находились под гнетом Османской империи. Григорий был низложен и казнен в день Пасхи в 1821 году.СредаВ 2024 году в Вербную среду – 24 апреля – вспоминают игумена Железноборовского монастыря преподобного Иакова и его ученика Иакова Брылеевского. Он известен как основатель пустыни в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.Также в этот день верующие чтят память священномученика Антипы, епископа Пергамской церкви. Он был учеником апостола Иоанна Богослова и личным примером и проповедями отвратил многих людей от идолопоклонства.В народе этот день порой называли "Антипа Водогон" – из-за сильного половодья. А если в этот день еще и шел дождь — явный признак, что летом будет много грибов.Четверг25 апреля православные чтят память епископа Василия Парийского, который боролся с еретиками, уничтожавшими святые образа. За свои убеждения преподобный оказался гоним властями, жил в голоде и нищете, однако остался непоколебим и не предал веру.Также на этот день приходится почитание Муромской иконы Богородицы. Согласно церковному преданию, образ доставил в Муром из Киева благоверный князь Константин в начале XII века. Местные жители же поклонялись идолам и решили расправиться с неугодным князем. Узнав об этом, святой не стал прятаться, а вышел к бунтовщикам с образом Богородицы. Язычники вдруг почувствовали благодать, исходившую от лика, они отказались от своих злых намерений и приняли христианскую веру.ПятницаВербная пятница в 2024 году приходится на 26 апреля – день памяти мученицы Фомаиды Египетской. В народе святую называли "Фомаида Медуница", поскольку обычно в этот период начинало цвести одноименное растение.Саму святую почитают за целомудрие, поскольку, согласно преданию, она под страхом смерти сохранила верность супругу.Лазарева СубботаСогласно евангельскому повествованию, незадолго до своего последнего посещения Иерусалима Иисус воскресил праведного Лазаря, который жил с сестрами Марфой и Марией в селении Вифания и скончался за четыре дня до появления там Христа.Иисус пришел к пещере, в которой был погребен Лазарь, и воззвал: "Лазаре! Иди вон", и Лазарь ожил, вышел из пещеры, обмотанный погребальными пеленами.В народе на Вербную субботу было принято срезать вербные ветки. А вечером их освящали в церкви. Хозяйки готовили брагу, гречневые блины, кашу, рыбный курник.Ближе к полуночи молодежь обходила дома с песнями. У ворот кричали: "Отопри, отопри, молодая, вербешкою бить, здоровьем больше прежнего наделить!"Вербное воскресеньеГлавный праздник Вербной недели, отмечается накануне Страстной седмицы. В 2024 году он приходится на 28 апреля.Весть о воскрешении Лазаря быстро дошла до Иерусалима. Поэтому, когда Христос спустя несколько дней въезжал на молодом осле в город, люди приветствовали Его, как царя и мессию. В память об этом событии и был установлен церковный праздник.В ночь с Лазаревой субботы на Вербное воскресенье совершается Всенощное бдение. Верующие приносят в храм букеты вербы, чтобы освятить их. К слову, сделать это можно и на следующее утро.После заутрени, возвратившись домой, родители непременно будили детей легкими ударами вербы, приговаривая: "Верба хлест, бей до слез. Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как верба"Что можно и нельзя делать на Вербной неделеВербная неделя приходится на Великий пост и предшествует Страстной неделе. Поэтому в течение всего периода не следует забывать о воздержании – духовном и телесном.Не употреблять алкоголь. За исключением субботы и воскресенья, когда дозволяется выпить немного красного вина. Важно не переедать и воздерживаться от пищи животного происхождения. Но некоторые послабления все же есть.Верующим нужно стараться не сквернословить и не придаваться праздности и шумным весельям.В Вербную неделю рекомендуется чаще посещать храм. Если позволяет погода, можно сходить на кладбище – прибраться на могилах почивших родственников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, муром, киев, иисус христос, религиозные праздники