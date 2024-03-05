https://ria.ru/20240305/vebrf-1930957780.html

Индекс ВЭБ.РФ: Владивосток — один из самых благоустроенных городов России

Индекс ВЭБ.РФ: Владивосток — один из самых благоустроенных городов России - РИА Новости, 05.03.2024

Индекс ВЭБ.РФ: Владивосток — один из самых благоустроенных городов России

Согласно данным Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, Владивосток вошел в число лидеров среди российских городов по уровню благоустройства, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T13:00

2024-03-05T13:00

2024-03-05T13:00

владивосток

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Согласно данным Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, Владивосток вошел в число лидеров среди российских городов по уровню благоустройства, сообщает пресс-служба госкорпорации.Владивосток — город парков и скверов, здесь они занимают 92,04% всей площади зеленых насаждений, а в среднем по России — 62,34%. В целом уровень благоустройства Владивостока, по данным Индекса, составляет 60,01 балла, что выше среднего для городов значения в 55,46. Довольно высока во Владивостоке и доля экологичного общественного транспорта (86%), что более чем в два раза превышает средние для городов значения. Хорошо налажена работа и с очисткой сточных вод: порядка 98% их проходит обработку — это в три раза выше средних для городов значений, говорится в сообщении.Усилия властей по сохранению окружающей среды жители Владивостока оценивают довольно высоко — совокупный показатель в этом направлении составляет 58,7 балла против средних по стране 47,93 балла. В жизни города активно участвуют и сами жители: общественная активность во Владивостоке оценивается в 51,71 балла, среднее значение в городах Индекса — 48,95.В столице Приморья созданы хорошие условия для отдыха и досуга после учебы или работы. На 100 тыс. человек в городе приходится более 400 кафе и ресторанов (в среднем по городам Индекса — 266). Качество отдыха местные жители оценивают чуть выше, чем в среднем по стране, — 3,21 против 3,17 балла."Индекс объединяет в себе как объективные статистические данные, так и результаты опросов горожан. Это позволяет городским управленцам и бизнесу выявлять зоны развития, внедрять лучшие практики и концентрировать ресурсы на самых важных для обычных семей направлениях", — отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин, слова которого привели в пресс-службе.Там напомнили, что Индекс ВЭБ.РФ рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, по более чем 350 показателям. Пользователями открытой аналитической базы являются власть, бизнес и обычные горожане.

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владивосток

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владивосток, вэб.рф (вэб)