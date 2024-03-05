https://ria.ru/20240305/veb-1931178159.html

Шувалов: ВЭБ заинтересован в развитии проекта "Суходол"

Шувалов: ВЭБ заинтересован в развитии проекта "Суходол" - РИА Новости, 05.03.2024

Шувалов: ВЭБ заинтересован в развитии проекта "Суходол"

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подтвердил заинтересованность инветсторов в развитии дальневосточных морских портов и прилегающей транспортной инфраструктуры, РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T12:14

2024-03-05T12:14

2024-03-05T12:33

россия

приморский край

дальний восток

игорь шувалов

предприниматели

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подтвердил заинтересованность инветсторов в развитии дальневосточных морских портов и прилегающей транспортной инфраструктуры, в частности, проекта морского порта "Суходол", сообщает пресс-служба госкорпорации. Об этом глава ВЭБа заявил во время бизнес-миссии на Дальнем Востоке, в рамках которой он посетил судостроительный комплекс "Звезда", угольный морской порт "Суходол", а также осмотрел инфраструктуру города Большой Камень во Владивостоке. "Это объект, где участие ВЭБ достаточно большое. В "Суходол" одно из наших предприятий является акционером. Ему предоставляли капитал для того, чтобы проект развивался. Этот порт и то, что мы сегодня видели — это большой результат и до конца года порт выйдет на свою проектную мощность. Есть и планы по развитию порта: он станет универсальным, большим, и там есть для этого все: и земельные ресурсы, и электроэнергия. Кредиторы готовы развивать этот порт. Это очень хороший результат и очень интересный проект", - отметил Шувалов, слова которого привели в ВЭБе. Эксплуатация терминала угольного морского порта "Суходол" начата в конце 2023 года. На сегодняшний день мощность перевалки составляет 4,5 миллиона тонн в год. В этом году терминал планирует увеличение мощности до 12 миллионов тонн. Проект реализуется в рамках программы "Фабрика проектного финансирования", оператором которой выступает ВЭБ.РФ. Объем инвестиций ВЭБ.РФ в проект составляет 17 миллиардов рублей. Специализированный угольный морской порт включает транспортно-перегрузочный комплекс и объекты внутренней и внешней инфраструктуры, в том числе специализированный терминал для обработки угля, объекты тепло- и электроснабжения, ж/д инфраструктуру, пояснили в ВЭБе. Там напомнили, что бизнес-миссия ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив в Приморский край проходит 5 и 6 марта. Ее цель — вместе с представителями местной власти, жителями региона, предпринимателями и экспертами сформировать новые проекты и программы по развитию региона и cтраны в целом. Будут определены перспективные направления и для Приморского края: увеличение экспортного потенциала, развитие судостроительной промышленности, меры поддержки предпринимательства.

https://ria.ru/20240302/razrabotki-1930724934.html

https://ria.ru/20240301/innovatsii-1930562707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, приморский край, дальний восток, игорь шувалов, предприниматели