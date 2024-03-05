https://ria.ru/20240305/valday-1931244023.html
Летом в Валдае начнут строить школу для одаренных детей
Летом в Валдае начнут строить школу для одаренных детей - РИА Новости, 05.03.2024
Летом в Валдае начнут строить школу для одаренных детей
Школу для одаренных детей начнут строить в Валдае летом, а к концу года в Новгородской области появится сто профильных классов, рассказал губернатор региона... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:53
2024-03-05T15:53
2024-03-05T16:19
новгородская область
валдай
андрей никитин (политик)
великий новгород
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931255403_0:100:1620:1011_1920x0_80_0_0_a1ad1b74c0dba57feaba5eb1ed964e1b.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Школу для одаренных детей начнут строить в Валдае летом, а к концу года в Новгородской области появится сто профильных классов, рассказал губернатор региона Андрей Никитин. В ходе своего отчета перед депутатами областной думы Никитин уточнил, что в 2023 году в регионе капитально отремонтировано 27 школ по федеральной программе. 1171 ребенок посещает новые школы, построенные в Боровичах и Малой Вишере по нацпроекту "Образование". Задачи на этот год – завершить строительство новой школы в Великом Новгороде. Кроме того, продолжится капитальный ремонт по президентской программе в 12 школах области. Идет подготовка к строительству школы лидерского уровня, которых, как озвучил президент РФ Владимир Путин, в стране к 2030 году будет открыто 12. "Начато проектирование и этим летом начнется строительство школы для одаренных детей на 800 мест в городе Валдай… Конечно, готовимся к капитальному ремонту детских садов и учреждений среднего профессионального образования. В текущем году планируем открыть 17 профильных предпрофессиональных классов. Президент также говорил о том, насколько важна профориентация детей, начиная с 6-7-го класса. Таким образом, к концу года у нас будет работать сто профильных классов", – рассказал Никитин. Он добавил, что продолжится ремонт общежитий. По решению Владимира Путина, этот пилотный проект начался именно с Новгородской области. Идет подготовка к чемпионату высоких технологий. В 2023 году в нем приняли участие более 150 человек из 32 субъектов России и пяти иностранных государств. "Мы теперь, исходя из постановления правительства, ежегодно будем такое мероприятие проводить. Наращиваем компетенции, количество участников. Для нас это значимое мероприятие по ранней профориентации", - отметил глава региона. Международные соревнования по профессиональному мастерству среди студентов техникумов и колледжей и старшеклассников пройдут в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября. Планируется привлечь конкурсантов из 76 российских регионов и 11 зарубежных стран.
https://ria.ru/20240305/zdravookhranenie-1931216062.html
https://ria.ru/20240305/investitsii-1931208558.html
новгородская область
валдай
великий новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931255403_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_3d37aee97fd24851c7e588042537b9b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, валдай, андрей никитин (политик), великий новгород, владимир путин
Новгородская область, Валдай, Андрей Никитин (политик), Великий Новгород, Владимир Путин
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Школу для одаренных детей начнут строить в Валдае летом, а к концу года в Новгородской области появится сто профильных классов, рассказал губернатор региона Андрей Никитин.
В ходе своего отчета перед депутатами областной думы Никитин уточнил, что в 2023 году в регионе капитально отремонтировано 27 школ по федеральной программе. 1171 ребенок посещает новые школы, построенные в Боровичах
и Малой Вишере
по нацпроекту "Образование". Задачи на этот год – завершить строительство новой школы в Великом Новгороде
. Кроме того, продолжится капитальный ремонт по президентской программе в 12 школах области. Идет подготовка к строительству школы лидерского уровня, которых, как озвучил президент РФ Владимир Путин
, в стране к 2030 году будет открыто 12.
Более 1 млрд рублей тратит Новгородская область в год на здравоохранение
"Начато проектирование и этим летом начнется строительство школы для одаренных детей на 800 мест в городе Валдай… Конечно, готовимся к капитальному ремонту детских садов и учреждений среднего профессионального образования. В текущем году планируем открыть 17 профильных предпрофессиональных классов. Президент также говорил о том, насколько важна профориентация детей, начиная с 6-7-го класса. Таким образом, к концу года у нас будет работать сто профильных классов", – рассказал Никитин.
Он добавил, что продолжится ремонт общежитий. По решению Владимира Путина, этот пилотный проект начался именно с Новгородской области. Идет подготовка к чемпионату высоких технологий. В 2023 году в нем приняли участие более 150 человек из 32 субъектов России и пяти иностранных государств.
Никитин: Новгородская область успешно привлекает новые инвестиции
"Мы теперь, исходя из постановления правительства, ежегодно будем такое мероприятие проводить. Наращиваем компетенции, количество участников. Для нас это значимое мероприятие по ранней профориентации", - отметил глава региона.
Международные соревнования по профессиональному мастерству среди студентов техникумов и колледжей и старшеклассников пройдут в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября. Планируется привлечь конкурсантов из 76 российских регионов и 11 зарубежных стран.