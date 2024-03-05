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Летом в Валдае начнут строить школу для одаренных детей - РИА Новости, 05.03.2024
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15:53 05.03.2024 (обновлено: 16:19 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/valday-1931244023.html
Летом в Валдае начнут строить школу для одаренных детей
Летом в Валдае начнут строить школу для одаренных детей - РИА Новости, 05.03.2024
Летом в Валдае начнут строить школу для одаренных детей
Школу для одаренных детей начнут строить в Валдае летом, а к концу года в Новгородской области появится сто профильных классов, рассказал губернатор региона... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:53
2024-03-05T16:19
новгородская область
валдай
андрей никитин (политик)
великий новгород
владимир путин
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Школу для одаренных детей начнут строить в Валдае летом, а к концу года в Новгородской области появится сто профильных классов, рассказал губернатор региона Андрей Никитин. В ходе своего отчета перед депутатами областной думы Никитин уточнил, что в 2023 году в регионе капитально отремонтировано 27 школ по федеральной программе. 1171 ребенок посещает новые школы, построенные в Боровичах и Малой Вишере по нацпроекту "Образование". Задачи на этот год – завершить строительство новой школы в Великом Новгороде. Кроме того, продолжится капитальный ремонт по президентской программе в 12 школах области. Идет подготовка к строительству школы лидерского уровня, которых, как озвучил президент РФ Владимир Путин, в стране к 2030 году будет открыто 12. "Начато проектирование и этим летом начнется строительство школы для одаренных детей на 800 мест в городе Валдай… Конечно, готовимся к капитальному ремонту детских садов и учреждений среднего профессионального образования. В текущем году планируем открыть 17 профильных предпрофессиональных классов. Президент также говорил о том, насколько важна профориентация детей, начиная с 6-7-го класса. Таким образом, к концу года у нас будет работать сто профильных классов", – рассказал Никитин. Он добавил, что продолжится ремонт общежитий. По решению Владимира Путина, этот пилотный проект начался именно с Новгородской области. Идет подготовка к чемпионату высоких технологий. В 2023 году в нем приняли участие более 150 человек из 32 субъектов России и пяти иностранных государств. "Мы теперь, исходя из постановления правительства, ежегодно будем такое мероприятие проводить. Наращиваем компетенции, количество участников. Для нас это значимое мероприятие по ранней профориентации", - отметил глава региона. Международные соревнования по профессиональному мастерству среди студентов техникумов и колледжей и старшеклассников пройдут в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября. Планируется привлечь конкурсантов из 76 российских регионов и 11 зарубежных стран.
https://ria.ru/20240305/zdravookhranenie-1931216062.html
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новгородская область, валдай, андрей никитин (политик), великий новгород, владимир путин
Новгородская область, Валдай, Андрей Никитин (политик), Великий Новгород, Владимир Путин

Летом в Валдае начнут строить школу для одаренных детей

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Школу для одаренных детей начнут строить в Валдае летом, а к концу года в Новгородской области появится сто профильных классов, рассказал губернатор региона Андрей Никитин.
В ходе своего отчета перед депутатами областной думы Никитин уточнил, что в 2023 году в регионе капитально отремонтировано 27 школ по федеральной программе. 1171 ребенок посещает новые школы, построенные в Боровичах и Малой Вишере по нацпроекту "Образование". Задачи на этот год – завершить строительство новой школы в Великом Новгороде. Кроме того, продолжится капитальный ремонт по президентской программе в 12 школах области. Идет подготовка к строительству школы лидерского уровня, которых, как озвучил президент РФ Владимир Путин, в стране к 2030 году будет открыто 12.
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"Начато проектирование и этим летом начнется строительство школы для одаренных детей на 800 мест в городе Валдай… Конечно, готовимся к капитальному ремонту детских садов и учреждений среднего профессионального образования. В текущем году планируем открыть 17 профильных предпрофессиональных классов. Президент также говорил о том, насколько важна профориентация детей, начиная с 6-7-го класса. Таким образом, к концу года у нас будет работать сто профильных классов", – рассказал Никитин.
Он добавил, что продолжится ремонт общежитий. По решению Владимира Путина, этот пилотный проект начался именно с Новгородской области. Идет подготовка к чемпионату высоких технологий. В 2023 году в нем приняли участие более 150 человек из 32 субъектов России и пяти иностранных государств.
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"Мы теперь, исходя из постановления правительства, ежегодно будем такое мероприятие проводить. Наращиваем компетенции, количество участников. Для нас это значимое мероприятие по ранней профориентации", - отметил глава региона.
Международные соревнования по профессиональному мастерству среди студентов техникумов и колледжей и старшеклассников пройдут в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября. Планируется привлечь конкурсантов из 76 российских регионов и 11 зарубежных стран.
 
Новгородская областьВалдайАндрей Никитин (политик)Великий НовгородВладимир Путин
 
 
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