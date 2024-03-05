https://ria.ru/20240305/uyazvimost-1931122036.html

"Огромное преимущество". В США раскрыли уязвимость Украины перед Россией

"Огромное преимущество". В США раскрыли уязвимость Украины перед Россией - РИА Новости, 05.03.2024

"Огромное преимущество". В США раскрыли уязвимость Украины перед Россией

Украине никогда не превзойти Россию по количеству сбрасываемых планирующих авиабомб, даже с западной помощью, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T02:50

2024-03-05T02:50

2024-03-05T02:57

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украине никогда не превзойти Россию по количеству сбрасываемых планирующих авиабомб, даже с западной помощью, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс."Украинцы даже близко не сбрасывают достаточного количества планирующих авиабомб", — написал он.По его мнению, поставки западного оружия не способны изменить ситуацию на поле боя. Российская армия сможет расходовать больше снарядов, чем ВСУ, добавил журналист."У России огромное преимущество и в воздухе, и на земле", — резюмировал Экс.В зоне СВО российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240305/ukraina-1931117963.html

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

https://ria.ru/20240304/nato-1931030737.html

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россия, украина, сша, нато, вооруженные силы украины, в мире