Рейтинг@Mail.ru
"Огромное преимущество". В США раскрыли уязвимость Украины перед Россией - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:50 05.03.2024 (обновлено: 02:57 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/uyazvimost-1931122036.html
"Огромное преимущество". В США раскрыли уязвимость Украины перед Россией
"Огромное преимущество". В США раскрыли уязвимость Украины перед Россией - РИА Новости, 05.03.2024
"Огромное преимущество". В США раскрыли уязвимость Украины перед Россией
Украине никогда не превзойти Россию по количеству сбрасываемых планирующих авиабомб, даже с западной помощью, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T02:50
2024-03-05T02:57
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
нато
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868366856_0:316:3080:2048_1920x0_80_0_0_2b19a649a2fa661e102ac46befed218f.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украине никогда не превзойти Россию по количеству сбрасываемых планирующих авиабомб, даже с западной помощью, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс."Украинцы даже близко не сбрасывают достаточного количества планирующих авиабомб", — написал он.По его мнению, поставки западного оружия не способны изменить ситуацию на поле боя. Российская армия сможет расходовать больше снарядов, чем ВСУ, добавил журналист."У России огромное преимущество и в воздухе, и на земле", — резюмировал Экс.В зоне СВО российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240305/ukraina-1931117963.html
https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html
https://ria.ru/20240304/nato-1931030737.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868366856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_75a3b671ccdc9e5828c878d5618d07b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
"Огромное преимущество". В США раскрыли уязвимость Украины перед Россией

Forbes: Украине не превзойти Россию по количеству сбрасываемых планирующих бомб

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУправляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-1500Б-Э
Управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-1500Б-Э - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-1500Б-Э . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украине никогда не превзойти Россию по количеству сбрасываемых планирующих авиабомб, даже с западной помощью, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.
"Украинцы даже близко не сбрасывают достаточного количества планирующих авиабомб", — написал он.
Самолет F-35 - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
США не используют F-35 на Украине, заявили в Пентагоне
00:53
По его мнению, поставки западного оружия не способны изменить ситуацию на поле боя. Российская армия сможет расходовать больше снарядов, чем ВСУ, добавил журналист.
"У России огромное преимущество и в воздухе, и на земле", — резюмировал Экс.
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Пентагон подтвердил правоту Макрона: НАТО предстоит воевать с Россией
1 марта, 08:00
В зоне СВО российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
"Это страшно". В Чехии предупредили о тайных планах НАТО против России
Вчера, 15:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала