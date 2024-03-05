https://ria.ru/20240305/utechka-1931141710.html

СМИ назвали утечку записи разговора военных ФРГ информацией без цензуры

СМИ назвали утечку записи разговора военных ФРГ информацией без цензуры - РИА Новости, 05.03.2024

СМИ назвали утечку записи разговора военных ФРГ информацией без цензуры

Европейская газета Politico утверждает, что "мощная" утечка записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах ударить по Крымскому мосту - это... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T09:22

2024-03-05T09:22

2024-03-05T09:30

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германия

россия

дмитрий песков

маргарита симоньян

олаф шольц

politico

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Европейская газета Politico утверждает, что "мощная" утечка записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах ударить по Крымскому мосту - это "информация без цензуры", которая не была подделана. "Ничто из того, что сказали офицеры во время разговора, не было подделано", - пишет издание. Politico отмечает, что такой "мощной" запись разговора делает тот факт, что это не дезинформация, а "не прошедшая цензуру информация". Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Тем не менее, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.

https://ria.ru/20240305/ischeznovenie-1931126142.html

https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html

https://ria.ru/20240127/germaniya-1923476973.html

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в мире, украина, германия, россия, дмитрий песков, маргарита симоньян, олаф шольц, politico, разговор немецких военных об атаке на крымский мост