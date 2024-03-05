https://ria.ru/20240305/utechka-1931141710.html
СМИ назвали утечку записи разговора военных ФРГ информацией без цензуры
СМИ назвали утечку записи разговора военных ФРГ информацией без цензуры - РИА Новости, 05.03.2024
СМИ назвали утечку записи разговора военных ФРГ информацией без цензуры
Европейская газета Politico утверждает, что "мощная" утечка записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах ударить по Крымскому мосту - это... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T09:22
2024-03-05T09:22
2024-03-05T09:30
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politico
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Европейская газета Politico утверждает, что "мощная" утечка записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах ударить по Крымскому мосту - это "информация без цензуры", которая не была подделана. "Ничто из того, что сказали офицеры во время разговора, не было подделано", - пишет издание. Politico отмечает, что такой "мощной" запись разговора делает тот факт, что это не дезинформация, а "не прошедшая цензуру информация". Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Тем не менее, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
https://ria.ru/20240305/ischeznovenie-1931126142.html
https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, германия, россия, дмитрий песков, маргарита симоньян, олаф шольц, politico, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
В мире, Украина, Германия, Россия, Дмитрий Песков, Маргарита Симоньян, Олаф Шольц, Politico, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
СМИ назвали утечку записи разговора военных ФРГ информацией без цензуры
Politico назвали утечку записи разговора военных ФРГ не подделкой
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Европейская газета Politico
утверждает, что "мощная" утечка записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах ударить по Крымскому мосту - это "информация без цензуры", которая не была подделана.
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"Ничто из того, что сказали офицеры во время разговора, не было подделано", - пишет издание.
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Politico отмечает, что такой "мощной" запись разговора делает тот факт, что это не дезинформация, а "не прошедшая цензуру информация".
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Тем не менее, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
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