https://ria.ru/20240305/ustanovka-1931341631.html

На границе Херсонской области уничтожили американскую установку HIMARS

На границе Херсонской области уничтожили американскую установку HIMARS - РИА Новости, 06.03.2024

На границе Херсонской области уничтожили американскую установку HIMARS

Американская реактивная система залпового огня HIMARS уничтожена российскими военными на границе Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-05T23:55

2024-03-05T23:55

2024-03-06T00:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости. Американская реактивная система залпового огня HIMARS уничтожена российскими военными на границе Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. "Сегодня подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожена установка HIMARS в районе границы Херсонской области с Николаевской. Предварительно, удар по вражеской установке был нанесен из ракетного комплекса "Искандер", - сказал Василенко РИА Новости. По его словам, именно из этой пусковой установки HIMARS украинские войска могли нанести удар по зданию военно-гражданской администрации Херсонской области в городе Херсоне в сентябре 2022 года. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240305/taktika-1931310849.html

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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