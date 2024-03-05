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На границе Херсонской области уничтожили американскую установку HIMARS - РИА Новости, 06.03.2024
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23:55 05.03.2024 (обновлено: 00:45 06.03.2024)
https://ria.ru/20240305/ustanovka-1931341631.html
На границе Херсонской области уничтожили американскую установку HIMARS
На границе Херсонской области уничтожили американскую установку HIMARS - РИА Новости, 06.03.2024
На границе Херсонской области уничтожили американскую установку HIMARS
Американская реактивная система залпового огня HIMARS уничтожена российскими военными на границе Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-05T23:55
2024-03-06T00:45
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости. Американская реактивная система залпового огня HIMARS уничтожена российскими военными на границе Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. "Сегодня подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожена установка HIMARS в районе границы Херсонской области с Николаевской. Предварительно, удар по вражеской установке был нанесен из ракетного комплекса "Искандер", - сказал Василенко РИА Новости. По его словам, именно из этой пусковой установки HIMARS украинские войска могли нанести удар по зданию военно-гражданской администрации Херсонской области в городе Херсоне в сентябре 2022 года. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240305/taktika-1931310849.html
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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в мире, херсонская область , россия, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Херсон
На границе Херсонской области уничтожили американскую установку HIMARS

Василенко: на границе Херсонской области уничтожили американскую РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Константин Морозов | Перейти в медиабанкОТРК "Искандер-М"
ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Константин Морозов
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ОТРК "Искандер-М". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости. Американская реактивная система залпового огня HIMARS уничтожена российскими военными на границе Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
"Сегодня подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожена установка HIMARS в районе границы Херсонской области с Николаевской. Предварительно, удар по вражеской установке был нанесен из ракетного комплекса "Искандер", - сказал Василенко РИА Новости.
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По его словам, именно из этой пусковой установки HIMARS украинские войска могли нанести удар по зданию военно-гражданской администрации Херсонской области в городе Херсоне в сентябре 2022 года.
Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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