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Около 400 липчан получат услуги долговременного ухода в 2024 году - РИА Новости, 05.03.2024
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Липецкая область
 
12:59 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/uslugi-1931189271.html
Около 400 липчан получат услуги долговременного ухода в 2024 году
Около 400 липчан получат услуги долговременного ухода в 2024 году - РИА Новости, 05.03.2024
Около 400 липчан получат услуги долговременного ухода в 2024 году
В 2023 году в рамках создания в Липецкой области системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами власти региона обеспечили необходимый комплекс... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:59
2024-03-05T12:59
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 5 мар — РИА Новости. В 2023 году в рамках создания в Липецкой области системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами власти региона обеспечили необходимый комплекс социальных услуг для 350 человек, предполагается, что в этом году число таких людей увеличится до 400, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, на эти цели уйдет 134 миллиона рублей. Артамонов уточнил, что речь идет о федеральном пилотном проекте, направленном на оказание помощи пожилым и инвалидам, которые не могут позволить себе нанять сиделку, чтобы получить надлежащий уход. Как правило, это люди малообеспеченные. В связи с этим мероприятия по организации такого ухода государство берет на себя. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Липецкая область присоединилась к созданию системы долговременного ухода осенью прошлого года. В результате 350 человек получили услуги долговременного ухода уже к концу 2023 года. В качестве помощников по уходу обучено и трудоустроено 315 человек, в том числе 138 родственников. Как сообщил губернатор, в этом году власти региона планируют увеличить число получателей социальных услуг на 24 человека из числа участников СВО. Также будет увеличена штатная численность помощников. Финансирование программы до конца июля составляет около 70 миллионов рублей, большая часть из них – средства федерального бюджета. Для достижения новых целей необходимо более 134 миллионов рублей. В настоящий момент проект предложений отправлен на согласование в Минтруд РФ. "Задачи, обозначенные президентом России, должны решаться в приоритетном порядке, особенно если они касаются социальной поддержки граждан", – подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20240124/proekty-1923165319.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Около 400 липчан получат услуги долговременного ухода в 2024 году

© Фото : правительство Липецкой областиОколо 400 липчан получат услуги долговременного ухода в 2024 году
Около 400 липчан получат услуги долговременного ухода в 2024 году - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : правительство Липецкой области
Около 400 липчан получат услуги долговременного ухода в 2024 году
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 5 мар — РИА Новости. В 2023 году в рамках создания в Липецкой области системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами власти региона обеспечили необходимый комплекс социальных услуг для 350 человек, предполагается, что в этом году число таких людей увеличится до 400, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, на эти цели уйдет 134 миллиона рублей. Артамонов уточнил, что речь идет о федеральном пилотном проекте, направленном на оказание помощи пожилым и инвалидам, которые не могут позволить себе нанять сиделку, чтобы получить надлежащий уход. Как правило, это люди малообеспеченные. В связи с этим мероприятия по организации такого ухода государство берет на себя.
Инициатива реализуется в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Липецкая область присоединилась к созданию системы долговременного ухода осенью прошлого года. В результате 350 человек получили услуги долговременного ухода уже к концу 2023 года. В качестве помощников по уходу обучено и трудоустроено 315 человек, в том числе 138 родственников.
Как сообщил губернатор, в этом году власти региона планируют увеличить число получателей социальных услуг на 24 человека из числа участников СВО. Также будет увеличена штатная численность помощников.
Финансирование программы до конца июля составляет около 70 миллионов рублей, большая часть из них – средства федерального бюджета. Для достижения новых целей необходимо более 134 миллионов рублей. В настоящий момент проект предложений отправлен на согласование в Минтруд РФ.
"Задачи, обозначенные президентом России, должны решаться в приоритетном порядке, особенно если они касаются социальной поддержки граждан", – подчеркнул Артамонов.
Проекты Липецкой области будут масштабироваться в России - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Проекты Липецкой области будут масштабироваться в России
24 января, 11:53
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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