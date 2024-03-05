https://ria.ru/20240305/ukraine-1931326199.html
Жительница города Часов Яр рассказала, как ВСУ прячутся за мирными жителями
Жительница города Часов Яр рассказала, как ВСУ прячутся за мирными жителями - РИА Новости, 05.03.2024
Жительница города Часов Яр рассказала, как ВСУ прячутся за мирными жителями
Жительница подконтрольного украинским силам города Часов Яр в ДНР рассказала телеканалу CNN, что украинские военные прячутся за спинами мирных жителей и... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T21:09
2024-03-05T21:09
2024-03-05T21:10
специальная военная операция на украине
в мире
часов яр
артемовск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Жительница подконтрольного украинским силам города Часов Яр в ДНР рассказала телеканалу CNN, что украинские военные прячутся за спинами мирных жителей и стреляют возле домов. "Отъедьте от дома. Они (украинские военные) подъезжают прям к домам, где живут люди, и стреляют прям возле дома. Они прячутся за спинами мирных жителей", - рассказала жительница.Журналист американского телеканала при этом отметил, что Часов Яр выглядит так, будто Украина тут уже "потерпела поражение". Еще один житель рассказал журналисту телеканала, что уже хочет увидеться с родственниками, которые живут в России. Ранее советник главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил РИА Новости, что российские военные ведут бои на ближних подступах к подконтрольному ВСУ городу Часов Яр в Артемовском районе ДНР, по позициям украинских формирований в этом населенном пункте работает артиллерия и авиация. Город Часов Яр находится в ДНР — в 15 километрах к западу от Артемовска.
https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html
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в мире, часов яр, артемовск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Часов Яр, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Жительница города Часов Яр рассказала, как ВСУ прячутся за мирными жителями
Жительница Часов Яра рассказала, что ВСУ прячутся за спинами мирных жителей