https://ria.ru/20240305/ukraine-1931326199.html

Жительница города Часов Яр рассказала, как ВСУ прячутся за мирными жителями

Жительница города Часов Яр рассказала, как ВСУ прячутся за мирными жителями - РИА Новости, 05.03.2024

Жительница города Часов Яр рассказала, как ВСУ прячутся за мирными жителями

Жительница подконтрольного украинским силам города Часов Яр в ДНР рассказала телеканалу CNN, что украинские военные прячутся за спинами мирных жителей и... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T21:09

2024-03-05T21:09

2024-03-05T21:10

специальная военная операция на украине

в мире

часов яр

артемовск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Жительница подконтрольного украинским силам города Часов Яр в ДНР рассказала телеканалу CNN, что украинские военные прячутся за спинами мирных жителей и стреляют возле домов. "Отъедьте от дома. Они (украинские военные) подъезжают прям к домам, где живут люди, и стреляют прям возле дома. Они прячутся за спинами мирных жителей", - рассказала жительница.Журналист американского телеканала при этом отметил, что Часов Яр выглядит так, будто Украина тут уже "потерпела поражение". Еще один житель рассказал журналисту телеканала, что уже хочет увидеться с родственниками, которые живут в России. Ранее советник главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил РИА Новости, что российские военные ведут бои на ближних подступах к подконтрольному ВСУ городу Часов Яр в Артемовском районе ДНР, по позициям украинских формирований в этом населенном пункте работает артиллерия и авиация. Город Часов Яр находится в ДНР — в 15 километрах к западу от Артемовска.

https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html

часов яр

артемовск

донецкая народная республика

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в мире, часов яр, артемовск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины