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Шольц заявил, что позицию Макрона по Украине почти никто не поддерживает - РИА Новости, 05.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 05.03.2024 (обновлено: 16:50 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/ukraina-1931263997.html
Шольц заявил, что позицию Макрона по Украине почти никто не поддерживает
Шольц заявил, что позицию Макрона по Украине почти никто не поддерживает - РИА Новости, 05.03.2024
Шольц заявил, что позицию Макрона по Украине почти никто не поддерживает
Между Германией и Францией нет напряженности в свете разных позиций по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по отправке войск на Украину, при этом... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T16:46
2024-03-05T16:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
германия
эммануэль макрон
олаф шольц
нато
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Между Германией и Францией нет напряженности в свете разных позиций по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по отправке войск на Украину, при этом США и почти все в Европе разделяют позицию Берлина, заявил в интервью изданию Sächsische Zeitung. "Мы с Эммануэлем Макроном близкие друзья, и у нас очень хорошие отношения. Однако по этому вопросу у меня явно другое мнение, чем у президента Франции, и он это тоже знает. Но это не напряженность между Францией и Германией. Мою позицию разделяют почти все другие страны Европы, а также США", - сказал Шольц. Ранее президент Франции Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Позднее Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, сообщил, что все его слова о конфликте на Украине обдуманы. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
https://ria.ru/20240301/sholts-1930546828.html
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в мире, украина, франция, германия, эммануэль макрон, олаф шольц, нато, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Германия, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, НАТО, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Шольц заявил, что позицию Макрона по Украине почти никто не поддерживает

Шольц: США и почти весь ЕС поддерживают позицию ФРГ по отправке войск на Украину

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Между Германией и Францией нет напряженности в свете разных позиций по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по отправке войск на Украину, при этом США и почти все в Европе разделяют позицию Берлина, заявил в интервью изданию Sächsische Zeitung.
"Мы с Эммануэлем Макроном близкие друзья, и у нас очень хорошие отношения. Однако по этому вопросу у меня явно другое мнение, чем у президента Франции, и он это тоже знает. Но это не напряженность между Францией и Германией. Мою позицию разделяют почти все другие страны Европы, а также США", - сказал Шольц.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Францию в войне с Россией ждет новый позор
4 марта, 08:00
Ранее президент Франции Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
Позднее Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, сообщил, что все его слова о конфликте на Украине обдуманы.
Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
СМИ раскрыли, что Макрон и Шольц думают друг о друге
1 марта, 17:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияГерманияЭммануэль МакронОлаф ШольцНАТОРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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