https://ria.ru/20240305/ukraina-1931263997.html

Шольц заявил, что позицию Макрона по Украине почти никто не поддерживает

Шольц заявил, что позицию Макрона по Украине почти никто не поддерживает - РИА Новости, 05.03.2024

Шольц заявил, что позицию Макрона по Украине почти никто не поддерживает

Между Германией и Францией нет напряженности в свете разных позиций по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по отправке войск на Украину, при этом... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:46

2024-03-05T16:46

2024-03-05T16:50

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Между Германией и Францией нет напряженности в свете разных позиций по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по отправке войск на Украину, при этом США и почти все в Европе разделяют позицию Берлина, заявил в интервью изданию Sächsische Zeitung. "Мы с Эммануэлем Макроном близкие друзья, и у нас очень хорошие отношения. Однако по этому вопросу у меня явно другое мнение, чем у президента Франции, и он это тоже знает. Но это не напряженность между Францией и Германией. Мою позицию разделяют почти все другие страны Европы, а также США", - сказал Шольц. Ранее президент Франции Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Позднее Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, сообщил, что все его слова о конфликте на Украине обдуманы. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

https://ria.ru/20240301/sholts-1930546828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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