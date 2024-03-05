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В Раде заявили, что предпочли бы получить от Запада оружие, а не войска - РИА Новости, 05.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 05.03.2024 (обновлено: 16:05 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/ukraina-1931238578.html
В Раде заявили, что предпочли бы получить от Запада оружие, а не войска
В Раде заявили, что предпочли бы получить от Запада оружие, а не войска - РИА Новости, 05.03.2024
В Раде заявили, что предпочли бы получить от Запада оружие, а не войска
Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Александр Мережко заявил изданию Newsweek, что Киев предпочитает... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:35
2024-03-05T16:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Александр Мережко заявил изданию Newsweek, что Киев предпочитает западным войскам на Украине оружие. "Нашим союзникам лучше отправить достаточно оружия вместо отправки войск", - приводит его слова издание. Вместе с тем он отметил, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину было значимым, поскольку оно обеспечивает "стратегическую двусмысленность" для психологического воздействия на Москву. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Позднее Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, сообщил, что все его слова о конфликте на Украине обдуманы. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
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в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Раде заявили, что предпочли бы получить от Запада оружие, а не войска

Депутат Рады попросил у Запада отправить оружие вместо личного состава

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Александр Мережко заявил изданию Newsweek, что Киев предпочитает западным войскам на Украине оружие.
"Нашим союзникам лучше отправить достаточно оружия вместо отправки войск", - приводит его слова издание. Вместе с тем он отметил, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину было значимым, поскольку оно обеспечивает "стратегическую двусмысленность" для психологического воздействия на Москву.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Францию в войне с Россией ждет новый позор
4 марта, 08:00
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
Позднее Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, сообщил, что все его слова о конфликте на Украине обдуманы.
Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Среди нечуждых им гробов": европейцы обсуждают интервенцию в Россию
28 февраля, 08:00
 
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