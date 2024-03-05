https://ria.ru/20240305/ukraina-1931238578.html

В Раде заявили, что предпочли бы получить от Запада оружие, а не войска

В Раде заявили, что предпочли бы получить от Запада оружие, а не войска - РИА Новости, 05.03.2024

В Раде заявили, что предпочли бы получить от Запада оружие, а не войска

Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Александр Мережко заявил изданию Newsweek, что Киев предпочитает... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T15:35

2024-03-05T15:35

2024-03-05T16:05

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Александр Мережко заявил изданию Newsweek, что Киев предпочитает западным войскам на Украине оружие. "Нашим союзникам лучше отправить достаточно оружия вместо отправки войск", - приводит его слова издание. Вместе с тем он отметил, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину было значимым, поскольку оно обеспечивает "стратегическую двусмысленность" для психологического воздействия на Москву. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Позднее Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, сообщил, что все его слова о конфликте на Украине обдуманы. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, нато