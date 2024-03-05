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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.03.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во вторник в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:32
2024-03-05T14:32
2024-03-05T14:32
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Первым сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области - в 14.15 мск. В 14.20 тревога распространилась на остальные указанные регионы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и еще в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу