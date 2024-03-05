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В Турции военный вертолет совершил аварийную посадку - РИА Новости, 05.03.2024
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15:32 05.03.2024 (обновлено: 15:34 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/turtsiya-1931237603.html
В Турции военный вертолет совершил аварийную посадку
В Турции военный вертолет совершил аварийную посадку - РИА Новости, 05.03.2024
В Турции военный вертолет совершил аварийную посадку
Военный вертолёт совершил вынужденную посадку на западе Турции, есть пострадавший, сообщил гостелеканал TRT Haber. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:32
2024-03-05T15:34
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АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Военный вертолёт совершил вынужденную посадку на западе Турции, есть пострадавший, сообщил гостелеканал TRT Haber. "Военный вертолет, вылетевший со второй главной авиабазы Измир Чигли, совершил вынужденную посадку на пустой земле в деревне Бадемлер района Урла, в результате чего пострадал один человек", - передал телеканал. В министерстве национальной обороны телеканалу заявили, что раненый госпитализирован.
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в мире, турция
В мире, Турция
В Турции военный вертолет совершил аварийную посадку

В Турции один человек пострадал при вынужденной посадке военного вертолета

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Военный вертолёт совершил вынужденную посадку на западе Турции, есть пострадавший, сообщил гостелеканал TRT Haber.
«
"Военный вертолет, вылетевший со второй главной авиабазы Измир Чигли, совершил вынужденную посадку на пустой земле в деревне Бадемлер района Урла, в результате чего пострадал один человек", - передал телеканал.
В министерстве национальной обороны телеканалу заявили, что раненый госпитализирован.
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