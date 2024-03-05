https://ria.ru/20240305/turtsiya-1931237603.html

В Турции военный вертолет совершил аварийную посадку

В Турции военный вертолет совершил аварийную посадку - РИА Новости, 05.03.2024

В Турции военный вертолет совершил аварийную посадку

Военный вертолёт совершил вынужденную посадку на западе Турции, есть пострадавший, сообщил гостелеканал TRT Haber. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T15:32

2024-03-05T15:32

2024-03-05T15:34

в мире

турция

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АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Военный вертолёт совершил вынужденную посадку на западе Турции, есть пострадавший, сообщил гостелеканал TRT Haber. "Военный вертолет, вылетевший со второй главной авиабазы Измир Чигли, совершил вынужденную посадку на пустой земле в деревне Бадемлер района Урла, в результате чего пострадал один человек", - передал телеканал. В министерстве национальной обороны телеканалу заявили, что раненый госпитализирован.

https://ria.ru/20231223/operatsiya-1917690323.html

турция

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в мире, турция