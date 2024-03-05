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Россияне не обращались в посольство из-за проблем с оплатой отелей в Турции - РИА Новости, 05.03.2024
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Туризм
 
14:59 05.03.2024 (обновлено: 15:15 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/turtsiya-1931227563.html
Россияне не обращались в посольство из-за проблем с оплатой отелей в Турции
Россияне не обращались в посольство из-за проблем с оплатой отелей в Турции - РИА Новости, 05.03.2024
Россияне не обращались в посольство из-за проблем с оплатой отелей в Турции
Посольство РФ в Анкаре и генконсульство РФ в Анталье заявили РИА Новости, что не получали обращений от российских туристов по сложностям в оплате за отдых в... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:59
2024-03-05T15:15
туризм
россия
анталья (провинция)
турция
санкции в отношении россии
туризм
посольство рф в турции
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АНКАРА, 5 мар – РИА Новости, Вугар Гасанов. Посольство РФ в Анкаре и генконсульство РФ в Анталье заявили РИА Новости, что не получали обращений от российских туристов по сложностям в оплате за отдых в турецких отелях. Турецкие отели не могут получить плату за проживание гостей из России, а туристические компании не могут отправить взносы за участие в московской международной отраслевой выставке из-за платёжных проблем, вызванных санкциями против РФ, сообщила во вторник газета Aydınık со ссылкой на заместителя председателя партии Vatan ("Родина"), кандидата в главы муниципалитета Антальи Сердара Ускюплю. "Обращений от туристов в посольство и в генконсульство в Анталье пока не поступало", - заявили РИА Новости в российском дипломатическом представительстве в Анкаре.
https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929467358.html
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анталья (провинция)
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россия, анталья (провинция), турция, санкции в отношении россии, туризм, посольство рф в турции
Туризм, Россия, Анталья (провинция), Турция, Санкции в отношении России, Туризм, Посольство РФ в Турции
Россияне не обращались в посольство из-за проблем с оплатой отелей в Турции

Россияне не сообщали диппредставительствам в Турции о проблемах с оплатой отелей

© Sputnik / Туран Салджы | Перейти в медиабанкРоссийские туристы в аэропорту Антальи
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Sputnik / Туран Салджы
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Российские туристы в аэропорту Антальи. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 мар – РИА Новости, Вугар Гасанов. Посольство РФ в Анкаре и генконсульство РФ в Анталье заявили РИА Новости, что не получали обращений от российских туристов по сложностям в оплате за отдых в турецких отелях.
Турецкие отели не могут получить плату за проживание гостей из России, а туристические компании не могут отправить взносы за участие в московской международной отраслевой выставке из-за платёжных проблем, вызванных санкциями против РФ, сообщила во вторник газета Aydınık со ссылкой на заместителя председателя партии Vatan ("Родина"), кандидата в главы муниципалитета Антальи Сердара Ускюплю.
"Обращений от туристов в посольство и в генконсульство в Анталье пока не поступало", - заявили РИА Новости в российском дипломатическом представительстве в Анкаре.
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ТуризмРоссияАнталья (провинция)ТурцияСанкции в отношении РоссииТуризмПосольство РФ в Турции
 
 
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