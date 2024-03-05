https://ria.ru/20240305/turtsiya-1931227563.html

Россияне не обращались в посольство из-за проблем с оплатой отелей в Турции

Россияне не обращались в посольство из-за проблем с оплатой отелей в Турции - РИА Новости, 05.03.2024

Россияне не обращались в посольство из-за проблем с оплатой отелей в Турции

Посольство РФ в Анкаре и генконсульство РФ в Анталье заявили РИА Новости, что не получали обращений от российских туристов по сложностям в оплате за отдых в... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:59

2024-03-05T14:59

2024-03-05T15:15

туризм

россия

анталья (провинция)

турция

санкции в отношении россии

туризм

посольство рф в турции

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АНКАРА, 5 мар – РИА Новости, Вугар Гасанов. Посольство РФ в Анкаре и генконсульство РФ в Анталье заявили РИА Новости, что не получали обращений от российских туристов по сложностям в оплате за отдых в турецких отелях. Турецкие отели не могут получить плату за проживание гостей из России, а туристические компании не могут отправить взносы за участие в московской международной отраслевой выставке из-за платёжных проблем, вызванных санкциями против РФ, сообщила во вторник газета Aydınık со ссылкой на заместителя председателя партии Vatan ("Родина"), кандидата в главы муниципалитета Антальи Сердара Ускюплю. "Обращений от туристов в посольство и в генконсульство в Анталье пока не поступало", - заявили РИА Новости в российском дипломатическом представительстве в Анкаре.

https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929467358.html

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анталья (провинция)

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Ольга Фомченкова

россия, анталья (провинция), турция, санкции в отношении россии, туризм, посольство рф в турции