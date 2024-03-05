https://ria.ru/20240305/turisty-1931253355.html

Глава Северной Осетии заявил о нехватке мест размещения для туристов

Глава Северной Осетии заявил о нехватке мест размещения для туристов - РИА Новости, 05.03.2024

Глава Северной Осетии заявил о нехватке мест размещения для туристов

Поток российских туристов в Северную Осетию растет, но мест размещения для не хватает, заявил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:14

2024-03-05T16:14

2024-03-05T16:14

туризм

россия

сергей меняйло

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 5 мар — РИА Новости. Поток российских туристов в Северную Осетию растет, но мест размещения для не хватает, заявил глава республики Сергей Меняйло. В Сириусе в рамках Всемирного фестиваля молодежи состоялась панельная дискуссия "Россия в новых международных условиях: возможности для политики, экономики и науки", в которой принял участие глава Северной Осетии. "У нас туристический поток растет… У нас мест размещения не хватает, мы в прошлом году вошли в хорошую программу по строительству глэмпингов, наибольшую субсидию мы получили, и дальше будем это делать, но все зависит от обстановки, от обстановки в стране", - сказал Меняйло в ходе панельной дискуссии. Он добавил, что регион обладает ресурсами для развития локального туризма - это природа, национальные традиции, история, большой объем культурного наследия, бальнеология (лечение с использованием минеральных вод). "Да, где-то не было какого-то развития, а сейчас оно идет", - отметил Меняйло. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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россия, сергей меняйло, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024