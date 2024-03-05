Глава Северной Осетии заявил о нехватке мест размещения для туристов

Глава Северной Осетии Меняйло заявил о нехватке мест размещения для туристов
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.
Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.
Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.
Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.
Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.
Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.
На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.
Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.
Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.
Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.
В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.
В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.
Участники фестиваля, приехавшие из Китая.
РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".
РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".
На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.
На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.
Некоторые участники любят и умеют танцевать.
Некоторые участники любят и умеют танцевать.
Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.
Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.
По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.
По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.
Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.
Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.
Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.
Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.
На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".
На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".
В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.
В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.
Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.
Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.
На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.
Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.
В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.
Участники фестиваля, приехавшие из Китая.
РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".
На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.
Некоторые участники любят и умеют танцевать.
Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.
По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.
Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.
Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.
На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".
В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.
В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.
В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.
Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.
Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.
На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.
На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.
Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.
Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.
Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".
Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.
Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.
Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.
В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.
В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.
А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.
А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.
Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.
Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.
В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.
Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.
На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.
Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.
Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.
Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.
В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.
А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.
Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.