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Украинская газовая компания выразила готовность продолжить транзит - РИА Новости, 05.03.2024
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16:17 05.03.2024 (обновлено: 16:19 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/tranzit-1931255130.html
Украинская газовая компания выразила готовность продолжить транзит
Украинская газовая компания выразила готовность продолжить транзит - РИА Новости, 05.03.2024
Украинская газовая компания выразила готовность продолжить транзит
Генеральный директор "Оператора газотранспортной системы Украины" Дмитрий Липпа во вторник заявил, что украинская сторона будет обеспечивать безопасность... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T16:17
2024-03-05T16:19
специальная военная операция на украине
экономика
украина
россия
газпром
евросоюз
санкции в отношении россии
цены на нефть
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Генеральный директор "Оператора газотранспортной системы Украины" Дмитрий Липпа во вторник заявил, что украинская сторона будет обеспечивать безопасность поставок российского газа в Европу через свою территорию, но к 2027 году европейские страны обязались отказаться от него. Премьер Украины Денис Шмыгаль в понедельник заявил, что Киев не намерен вести переговоры с Россией о продлении договора о транзите газа в Европу, действие которого истекает в конце 2024 года. "Если наши партнеры не успеют переформатировать свои источники поставок и будут вынуждены обращаться к России еще и в следующем году, то это будет их решение. Как соответственно это было сказано нашим политическим руководством, мы будем предоставлять такой сервис. Мы сможем обеспечить безопасность при поставках следующей зимой для наших европейских партнеров. Будем смотреть, как они будут выстраивать свой рынок в следующие годы", - сказал Липпа в эфире телеканала "Рада". Липпа уточнил, что основными потребителями российского газа, поставляемого через территорию Украины, являются Австрия и Словакия. "Следует четко обозначить, что 2027 год - это дедлайн для них. И они взяли на себя соответствующие обязательства по полному прекращению использования российского газа", - сказал он В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания подает газ через Украину на ГИС "Суджа" - 41,5 миллиона кубометров на 18 февраля. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров. Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники в украинском правительстве, что Украина не собирается продлевать договор о транзите газа. Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что уведомила Украину, что в ЕС не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.
https://ria.ru/20240305/gaz-1931100990.html
https://ria.ru/20240220/tranzit-1928354537.html
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экономика, украина, россия, газпром, евросоюз, санкции в отношении россии, цены на нефть
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Россия, Газпром, Евросоюз, Санкции в отношении России, Цены на нефть
Украинская газовая компания выразила готовность продолжить транзит

"Оператор ГТС Украины": Киев готов к продолжению транзита газа из России в ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Генеральный директор "Оператора газотранспортной системы Украины" Дмитрий Липпа во вторник заявил, что украинская сторона будет обеспечивать безопасность поставок российского газа в Европу через свою территорию, но к 2027 году европейские страны обязались отказаться от него.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в понедельник заявил, что Киев не намерен вести переговоры с Россией о продлении договора о транзите газа в Европу, действие которого истекает в конце 2024 года.
Центральноевропейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
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"Если наши партнеры не успеют переформатировать свои источники поставок и будут вынуждены обращаться к России еще и в следующем году, то это будет их решение. Как соответственно это было сказано нашим политическим руководством, мы будем предоставлять такой сервис. Мы сможем обеспечить безопасность при поставках следующей зимой для наших европейских партнеров. Будем смотреть, как они будут выстраивать свой рынок в следующие годы", - сказал Липпа в эфире телеканала "Рада".
Липпа уточнил, что основными потребителями российского газа, поставляемого через территорию Украины, являются Австрия и Словакия. "Следует четко обозначить, что 2027 год - это дедлайн для них. И они взяли на себя соответствующие обязательства по полному прекращению использования российского газа", - сказал он
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В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания подает газ через Украину на ГИС "Суджа" - 41,5 миллиона кубометров на 18 февраля.
При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники в украинском правительстве, что Украина не собирается продлевать договор о транзите газа. Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что уведомила Украину, что в ЕС не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаРоссияГазпромЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЦены на нефть
 
 
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