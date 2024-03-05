https://ria.ru/20240305/tomaty-1931270533.html

Путин поручил обеспечить рост производства томатов

Путин поручил обеспечить рост производства томатов - РИА Новости, 05.03.2024

Путин поручил обеспечить рост производства томатов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить рост производства томатов, чтобы не просить друзей об импорте. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T17:10

2024-03-05T17:10

2024-03-05T17:29

владимир путин

экономика

россия

ставропольский край

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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить рост производства томатов, чтобы не просить друзей об импорте.Глава государства во вторник проводит встречу с работниками тепличного комплекса "Солнечный дар". Президента спросили, как ему идея создания фестиваля томатов в Ставропольском крае. Путин сказал, что идея "замечательная, классная", а помочь должно региональное и муниципальное начальство, предложил поговорить с ними. Участники встречи отметили, что подобные фестивали приведут и к росту потребления томатов."Это хорошо, что рост потребления. Только тогда нужно тогда будет обеспечить рост предложения на рынке, чтобы нам не просить наших друзей из Турции, как по некоторым другим видам, или из других стран срочно нам поставить ту или иную продукцию", - сказал президент.

https://ria.ru/20240304/pomidory-1778834975.html

россия

ставропольский край

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Кирилл Волков

владимир путин, экономика, россия, ставропольский край