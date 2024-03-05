Путин поручил обеспечить рост производства томатов
Путин: нужно производить больше томатов, чтобы не просить друзей об импорте
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" в Ставрополе
Президент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" в Ставрополе
СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить рост производства томатов, чтобы не просить друзей об импорте.
Глава государства во вторник проводит встречу с работниками тепличного комплекса "Солнечный дар". Президента спросили, как ему идея создания фестиваля томатов в Ставропольском крае. Путин сказал, что идея "замечательная, классная", а помочь должно региональное и муниципальное начальство, предложил поговорить с ними. Участники встречи отметили, что подобные фестивали приведут и к росту потребления томатов.
"Это хорошо, что рост потребления. Только тогда нужно тогда будет обеспечить рост предложения на рынке, чтобы нам не просить наших друзей из Турции, как по некоторым другим видам, или из других стран срочно нам поставить ту или иную продукцию", - сказал президент.