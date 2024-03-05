https://ria.ru/20240305/taurus-1931144603.html

СМИ: Киев вряд ли получит Taurus после утечки разговора немецких военных

СМИ: Киев вряд ли получит Taurus после утечки разговора немецких военных - РИА Новости, 05.03.2024

СМИ: Киев вряд ли получит Taurus после утечки разговора немецких военных

Утечка записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах ударить по Крымскому мосту сделала еще более маловероятным получение Киевом ракет... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T09:46

2024-03-05T09:46

2024-03-05T09:46

в мире

германия

олаф шольц

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

украина

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Утечка записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах ударить по Крымскому мосту сделала еще более маловероятным получение Киевом ракет Taurus, по крайней мере, на данный момент, пишет европейская газета Politico. Как отмечает издание, оппозиционные немецкие политики дали понять, что могут потребовать расследования этого дела и того, был ли канцлер Германии Олаф Шольц откровенен в том, почему он не предоставил Киеву ракеты. "Но этот процесс может занять недели, если не месяцы, и мало чем поможет Украине", - пишет издание. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Тем не менее, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.

https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, олаф шольц, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, украина