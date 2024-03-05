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"В огромных объемах". Генерала ВСУ шокировала тактика россиян
"В огромных объемах". Генерала ВСУ шокировала тактика россиян - РИА Новости, 05.03.2024
"В огромных объемах". Генерала ВСУ шокировала тактика россиян
Российские войска выбрали новую мощную тактику и продвигаются вперед, заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой". РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:30
2024-03-05T19:30
2024-03-05T20:32
специальная военная операция на украине
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сергей кривонос
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские войска выбрали новую мощную тактику и продвигаются вперед, заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"."Нужно обратить внимание, что враг постоянно меняет тактику своих войск, <…> он перешел к мощной тактике, очень хорошо организовал разведку, он знает наши стыки между воинскими частями, <…> пытается продвигаться вперед", — отметил он.По словам генерала, российская армия активно применяет дроны и минометы в огромных объемах на передовой. В то время как ВСУ испытывают нехватку не только людских ресурсов, но и боеприпасов.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240305/avdeevka-1931280934.html
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"В огромных объемах". Генерала ВСУ шокировала тактика россиян
Генерал ВСУ Кривонос: ВС России перешли к мощной тактике и продвигаются вперед