https://ria.ru/20240305/svyaz-1931327290.html

Шесть станций установят в Рязанской области для повышения качества связи

Шесть станций установят в Рязанской области для повышения качества связи - РИА Новости, 05.03.2024

Шесть станций установят в Рязанской области для повышения качества связи

В этом году планируется установка шести базовых станций для обеспечения жителей качественной сотовой связью, готовится соглашение еще на 10 таких объектов,... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T21:17

2024-03-05T21:17

2024-03-05T21:17

рязанская область

рязанская область

павел малков

технологии

россия

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РЯЗАНЬ, 5 мар — РИА Новости. В этом году планируется установка шести базовых станций для обеспечения жителей качественной сотовой связью, готовится соглашение еще на 10 таких объектов, сообщил губернатор Павел Малков. "С 2022 года услуги современной сотовой связи появились в 41 населённым пункте. В этом году планируем установку еще шести базовых станций по федеральной программе… Президент обозначил задачу — обеспечить всю территорию страны устойчивой мобильной связью и интернетом. В Рязанской области необходимо решить эту задачу опережающими темпами", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он уточнил, что граждане сами на портале госуслуг выбирают населенные пункты, где в первую очередь появится связь и интернет. Главам муниципалитетов Малков рекомендовал активнее рассказывать людям о возможностях программы. По его словам, регион готовит соглашение с Минцифры РФ, чтобы установить еще 10 станций. До 2027 года планируется обеспечить качественной мобильной связью 60 населенных пунктов с численностью жителей более 100 человек, где на сегодняшний день нет устойчивого сигнала. Отдельно решается вопрос обеспечения интернетом детей-инвалидов. "Ребята должны иметь возможность получать знания, общаться с друзьями и одноклассниками. Список адресов составлен, большинство абонентов уже подключены, остальных подключат в ближайшее время", - подчеркнул глава региона. Кроме того, Малков поручил региональному министерству цифрового развития, информационных технологий и связи проработать вопрос обеспечения устойчивой связью территорий вдоль железной дороги. "Сейчас стоит лишь отъехать от вокзала и тут же пропадают и связь, и интернет. Так быть не должно", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20240215/ryazan-1927619997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рязанская область, павел малков, технологии, россия