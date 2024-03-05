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Российские военные поразили украинскую пусковую установку ЗРК С-300 и "Бук" - РИА Новости, 05.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 05.03.2024 (обновлено: 15:24 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/svo-1931234785.html
Российские военные поразили украинскую пусковую установку ЗРК С-300 и "Бук"
Российские военные поразили украинскую пусковую установку ЗРК С-300 и "Бук" - РИА Новости, 05.03.2024
Российские военные поразили украинскую пусковую установку ЗРК С-300 и "Бук"
Российские военные поразили украинские установки зенитных ракетных комплексов С-300 и "Бук" близ двух сел в ДНР, а также пункт управления беспилотниками,... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:21
2024-03-05T15:24
специальная военная операция на украине
зрк с-300
в мире
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские военные поразили украинские установки зенитных ракетных комплексов С-300 и "Бук" близ двух сел в ДНР, а также пункт управления беспилотниками, сообщило министерство обороны РФ."Поражены: пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики и "Бук" в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики, пункт управления БПЛА в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 104 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
донецкая народная республика
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зрк с-300, в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, ЗРК С-300, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные поразили украинскую пусковую установку ЗРК С-300 и "Бук"

Минобороны: ВС России поразили украинскую пусковую установку ЗРК С-300 и "Бук"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Реактивная система залпового огня "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские военные поразили украинские установки зенитных ракетных комплексов С-300 и "Бук" близ двух сел в ДНР, а также пункт управления беспилотниками, сообщило министерство обороны РФ.
«
"Поражены: пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики и "Бук" в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики, пункт управления БПЛА в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 104 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 марта, 16:24
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.03.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗРК С-300В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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