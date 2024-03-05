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Российские военные поразили украинскую пусковую установку ЗРК С-300 и "Бук"
Российские военные поразили украинскую пусковую установку ЗРК С-300 и "Бук" - РИА Новости, 05.03.2024
Российские военные поразили украинскую пусковую установку ЗРК С-300 и "Бук"
Российские военные поразили украинские установки зенитных ракетных комплексов С-300 и "Бук" близ двух сел в ДНР, а также пункт управления беспилотниками,... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:21
2024-03-05T15:21
2024-03-05T15:24
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские военные поразили украинские установки зенитных ракетных комплексов С-300 и "Бук" близ двух сел в ДНР, а также пункт управления беспилотниками, сообщило министерство обороны РФ."Поражены: пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики и "Бук" в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики, пункт управления БПЛА в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 104 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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зрк с-300, в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, ЗРК С-300, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные поразили украинскую пусковую установку ЗРК С-300 и "Бук"
Минобороны: ВС России поразили украинскую пусковую установку ЗРК С-300 и "Бук"