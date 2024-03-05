https://ria.ru/20240305/svo-1931225328.html

Большинство в Абхазии поддерживают СВО, заявил глава МИД

Большинство в Абхазии поддерживают СВО, заявил глава МИД - РИА Новости, 05.03.2024

Большинство в Абхазии поддерживают СВО, заявил глава МИД

Подавляющее большинство населения Абхазии поддерживает российскую спецоперацию против Киева, потому что связывает с ней надежду на создание более справедливого... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:48

2024-03-05T14:48

2024-03-05T14:48

специальная военная операция на украине

абхазия

в мире

россия

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС (Краснодарский край), 5 мар - РИА Новости. Подавляющее большинство населения Абхазии поддерживает российскую спецоперацию против Киева, потому что связывает с ней надежду на создание более справедливого миропорядка, заявил глава МИД республики Инал Ардзинба. "Хочу сказать, что у нас в народе, в Республике Абхазия, подавляющее большинство населения поддерживает специальную военную операцию", - сказал Ардзинба на Всемирном фестивале молодежи. Он объяснил, что абхазы поддерживают СВО, потому что связывают с ней надежды на формирование более справедливого миропорядка, на уважение прав народов. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, а РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик. Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов - подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.

https://ria.ru/20240228/dokazatelstva-1929848548.html

https://ria.ru/20240218/ukraina-1927577892.html

абхазия

россия

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абхазия, в мире, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024