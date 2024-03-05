Большинство в Абхазии поддерживают СВО, заявил глава МИД
Глава МИД Ардзинба: подавляющее большинство населения Абхазии поддерживает СВО
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
СИРИУС (Краснодарский край), 5 мар - РИА Новости. Подавляющее большинство населения Абхазии поддерживает российскую спецоперацию против Киева, потому что связывает с ней надежду на создание более справедливого миропорядка, заявил глава МИД республики Инал Ардзинба.
"Хочу сказать, что у нас в народе, в Республике Абхазия, подавляющее большинство населения поддерживает специальную военную операцию", - сказал Ардзинба на Всемирном фестивале молодежи.
Он объяснил, что абхазы поддерживают СВО, потому что связывают с ней надежды на формирование более справедливого миропорядка, на уважение прав народов.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, а РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов - подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.